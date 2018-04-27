Thanh Bình - Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới, nghi âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm chung sống

Sau nhiều biến cố trong chuyện tình cảm, Ngọc Lan đã tìm được cho mình bến đỗ bình yên và ấm áp bên ông xã Thanh Bình. Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi từ giữa năm 2016 trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

Ngọc Lan và Thanh Bình ngọt ngào trong đám hỏi - Ảnh: Internet

Sau 2 năm chung sống, tình yêu đẹp như mơ của Thanh Bình và Ngọc Lan đã có trái ngọt đầu tiên là cậu con trai đầu lòng đáng yêu. Tuy nhiên, dù đang có cuộc sống viên mãn nhưng người hâm mộ vẫn hi vọng cặp đôi sẽ sớm tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng để mọi người được dịp chúc mừng.