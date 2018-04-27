Thanh Bình - Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới, nghi âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm chung sống

Hậu trường 27/04/2018 14:59

Hình ảnh vừa được chia sẻ trên trang cá nhân của vợ chồng Ngọc Lan và Thanh Bình khiến không ít người cho rằng cặp đôi đã âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm đính hôn.

Sau nhiều biến cố trong chuyện tình cảm, Ngọc Lan đã tìm được cho mình bến đỗ bình yên và ấm áp bên ông xã Thanh Bình. Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi từ giữa năm 2016 trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

Thanh Bình - Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới, nghi âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm chung sống - Ảnh 1
Ngọc Lan và Thanh Bình ngọt ngào trong đám hỏi - Ảnh: Internet

Sau 2 năm chung sống, tình yêu đẹp như mơ của Thanh Bình và Ngọc Lan đã có trái ngọt đầu tiên là cậu con trai đầu lòng đáng yêu. Tuy nhiên, dù đang có cuộc sống viên mãn nhưng người hâm mộ vẫn hi vọng cặp đôi sẽ sớm tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng để mọi người được dịp chúc mừng.

Mới đây, trên trang cá nhân, “Kiều nữ” bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô và ông xã diện đồ cưới hạnh phúc nắm tay nhau trên sân khấu lung linh ánh đèn. Xem những hình ảnh này, nhiều người hoài nghi liệu có phải cặp đôi đã âm thầm tổ chức hôn lễ.

Thanh Bình - Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới, nghi âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm chung sống - Ảnh 2
Ảnh cưới của Thanh Bình và Ngọc Lan vừa được chia sẻ - Ảnh: FBNV

Thanh Bình - Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới, nghi âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm chung sống - Ảnh 3

Thanh Bình - Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới, nghi âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm chung sống - Ảnh 4
Nụ cười hạnh phúc của Thanh Bình khi ôm vợ vào lòng - Ảnh: FBNV 
Thanh Bình - Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới, nghi âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm chung sống - Ảnh 5
Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến cặp đôi - Ảnh: FBNV
Thanh Bình - Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới, nghi âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm chung sống - Ảnh 6
Tuy nhiên, nhiều fan cho rằng đây chỉ là ảnh kết của Thanh Bình và Ngọc Lan trong phim Bố là tất cả - Ảnh: FBNV
Thanh Bình - Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới, nghi âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm chung sống - Ảnh 7
Trước đó không lâu, Thanh Bình nghẹn ngào nhắn bà xã rằng cả hai vẫn nợ người thân, bạn bè và công chúng một đám cưới - Ảnh: FBNV

 Cùng ngắm bộ ảnh cưới đẹp lung linh của Thanh Bình và Ngọc Lan vừa được chia sẻ:

Thanh Bình - Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới, nghi âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm chung sống - Ảnh 8Thanh Bình - Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới, nghi âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm chung sống - Ảnh 9Thanh Bình - Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới, nghi âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm chung sống - Ảnh 10Thanh Bình - Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới, nghi âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm chung sống - Ảnh 11Thanh Bình - Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới, nghi âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm chung sống - Ảnh 12Thanh Bình - Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới, nghi âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm chung sống - Ảnh 13

Chưa đầy 2 tuổi, ‘hoàng tử’ nhà Ngọc Lan – Thanh Bình đã đẹp trai như soái ca

Chưa đầy 2 tuổi, ‘hoàng tử’ nhà Ngọc Lan – Thanh Bình đã đẹp trai như soái ca

Chia sẻ hình ảnh đáng yêu của bé Phôi, “Kiều nữ” Ngọc Lan mát lòng khi nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng vì vẻ đáng yêu của con trai.

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