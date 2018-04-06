Sau 2 năm chung sống với Thanh Bình, đây là tiếc nuối lớn nhất của 'Kiều nữ' Ngọc Lan

Hậu trường 06/04/2018 12:03

“Kiều nữ” Ngọc Lan cảm thấy tiếc nuối vì những tháng năm rực rỡ nhất cuộc đời không được bên cạnh ông xã Thanh Bình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Lan vừa đăng tải dòng trạng thái nói về tuổi thanh xuân. Nữ diễn viên bày tỏ niềm cảm thông với những người vô tình để tuổi trẻ ngắn ngủi của mình trôi qua nhanh mà chưa kịp tận hưởng và trải nghiệm khoảng thời gian quý giá này. Cùng với đó, “Kiều nữ” cũng thể hiện sự tiếc nuối vì thanh xuân của cô không được trải qua cùng ông xã Thanh Bình.

Sau 2 năm chung sống với Thanh Bình, đây là tiếc nuối lớn nhất của 'Kiều nữ' Ngọc Lan - Ảnh 1
Ngọc Lan tâm sự về tuổi thanh xuân của mình với công chúng - Ảnh: FBNV

"Ai cũng biết thanh xuân ngắn lắm! Nhưng mấy ai thật sự thấy được điều đó trước khi nó trôi qua? Một số trong chúng ta tiêu phí nó cho những trò vô bổ, một số khác cho hai chữ mưu sinh và một số còn lại rất nhỏ có tuổi thanh xuân đúng nghĩa, là thật sự trải qua, cảm nhận nó sống với từng giây phút mà nó trôi qua. Những người lỡ hẹn với thanh xuân với bất kì lí do nào cũng đều đáng thương. Vì chúng ta ai cũng chỉ sống có một lần, ai cũng chỉ có một tuổi thanh xuân.

Sau 2 năm chung sống với Thanh Bình, đây là tiếc nuối lớn nhất của 'Kiều nữ' Ngọc Lan - Ảnh 2
Cô hạnh phúc khi Thanh Bình xuất hiện trong cuộc đời mình - Ảnh: FBNV

Thanh xuân của em không có anh, khi có anh rồi thì thanh xuân của em cũng không còn mà thay vào đó là những nếp nhăn và sự tụt dốc về sức khỏe. Em thật tiếc nhưng thấy cũng thật may vì kịp có anh trong đời. Yêu anh gấp nghìn lần hơn”, Ngọc Lan viết.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Ngọc Lan nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt, ngoài những lời khen của cư dân mạng, Thanh Bình cũng để lại bình luận ngọt ngào dưới dòng trạng thái của vợ.

Sau 2 năm chung sống với Thanh Bình, đây là tiếc nuối lớn nhất của 'Kiều nữ' Ngọc Lan - Ảnh 3
Thanh Bình đáp lời bà xã bằng bình luận vô cùng ngọt ngào - Ảnh: FBNV
Sau 2 năm chung sống với Thanh Bình, đây là tiếc nuối lớn nhất của 'Kiều nữ' Ngọc Lan - Ảnh 4
Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc của Thanh Bình và Ngọc Lan - Ảnh: FBNV
Chưa đầy 2 tuổi, ‘hoàng tử’ nhà Ngọc Lan – Thanh Bình đã đẹp trai như soái ca

Chưa đầy 2 tuổi, ‘hoàng tử’ nhà Ngọc Lan – Thanh Bình đã đẹp trai như soái ca

Chia sẻ hình ảnh đáng yêu của bé Phôi, “Kiều nữ” Ngọc Lan mát lòng khi nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng vì vẻ đáng yêu của con trai.

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