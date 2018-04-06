Sau 2 năm chung sống với Thanh Bình, đây là tiếc nuối lớn nhất của 'Kiều nữ' Ngọc Lan

“Kiều nữ” Ngọc Lan cảm thấy tiếc nuối vì những tháng năm rực rỡ nhất cuộc đời không được bên cạnh ông xã Thanh Bình.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Lan vừa đăng tải dòng trạng thái nói về tuổi thanh xuân. Nữ diễn viên bày tỏ niềm cảm thông với những người vô tình để tuổi trẻ ngắn ngủi của mình trôi qua nhanh mà chưa kịp tận hưởng và trải nghiệm khoảng thời gian quý giá này. Cùng với đó, “Kiều nữ” cũng thể hiện sự tiếc nuối vì thanh xuân của cô không được trải qua cùng ông xã Thanh Bình.
"Ai cũng biết thanh xuân ngắn lắm! Nhưng mấy ai thật sự thấy được điều đó trước khi nó trôi qua? Một số trong chúng ta tiêu phí nó cho những trò vô bổ, một số khác cho hai chữ mưu sinh và một số còn lại rất nhỏ có tuổi thanh xuân đúng nghĩa, là thật sự trải qua, cảm nhận nó sống với từng giây phút mà nó trôi qua. Những người lỡ hẹn với thanh xuân với bất kì lí do nào cũng đều đáng thương. Vì chúng ta ai cũng chỉ sống có một lần, ai cũng chỉ có một tuổi thanh xuân.
Thanh xuân của em không có anh, khi có anh rồi thì thanh xuân của em cũng không còn mà thay vào đó là những nếp nhăn và sự tụt dốc về sức khỏe. Em thật tiếc nhưng thấy cũng thật may vì kịp có anh trong đời. Yêu anh gấp nghìn lần hơn”, Ngọc Lan viết.
Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Ngọc Lan nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt, ngoài những lời khen của cư dân mạng, Thanh Bình cũng để lại bình luận ngọt ngào dưới dòng trạng thái của vợ.