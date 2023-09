Nữ diễn viên dự đoán hai nguyên nhân có thể gây ra vụ cháy...

Cô viết: “1 chiếc xe phát nổ, cửa cản khói của các tầng đều mở ra và chặn gạch. Tất cả hệ thống báo cháy và chữa cháy tê liệt, 12h hôm sau cháy lại do máy bơm cháy. Hai hướng suy nghĩ. Một là thanh toán lẫn nhau. Hai là hệ thống an toàn về phòng cháy chữa cháy của tòa nhà quá tệ và nếu tệ vậy thì phải có chung chi để được đánh giá ở mức an toàn và đủ điều kiện ở mỗi quý.

... một trong số đó là do thanh toán lẫn nhau - Ảnh: FBNV

Kết luận, cho dù là một hay hai thì cũng quá tàn nhẫn với người đã ra đi và người ở lại, và cả những người lính cứu hỏa. Đang đợi thông tin báo chí mỗi giờ. Vụ án này được phá ra thì rất tuyệt vời…”.