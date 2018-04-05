Chưa đầy 2 tuổi, ‘hoàng tử’ nhà Ngọc Lan – Thanh Bình đã đẹp trai như soái ca

Chia sẻ hình ảnh đáng yêu của bé Phôi, “Kiều nữ” Ngọc Lan mát lòng khi nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng vì vẻ đáng yêu của con trai.

Nhiều dân mạng tan chảy khi “Kiều nữ” Ngọc Lan bất ngờ chia sẻ hình ảnh mới nhất về cậu con trai đầu lòng trên trang Facebook cá nhân. Khác với mọi ngày, lần này bà xã Thanh Bình quyết định dẫn con trai cùng đến phim trường cùng mẹ.

Có thể thấy con trai Ngọc Lan rất bụ bẫm, đáng yêu. Nhờ thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố và mẹ, bé Phôi càng lớn càng đẹp trai, thông minh và hiếu động.

Ngọc Lan khoe ảnh cùng con trai đến nơi làm việc - Ảnh: FBNV

Ngọc Lan từng chia sẻ, chồng và con trai chính là niềm tự hào của cô. Đặc biệt, từ khi lập gia đình và sinh con, cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều. Thay vì chỉ lo cho bản thân và công việc như trước đây, hiện tại Ngọc Lan muốn có nhiều thời gian hơn để chăm lo cho con trai và cùng ông xã Thanh Bình vun vén hạnh phúc gia đình.

Vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu của Phôi khiến dân mạng thích thú - Ảnh: FBNV

Cậu bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ - Ảnh: FBNV

Cậu bé khá hiếu động và nghịch ngợm - Ảnh: FBNV

Phôi rất năng động nên diễn viên Ngọc Lan khá cực khi trông nom - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chua-day-2-tuoi-hoang-tu-nha-ngoc-lan-thanh-binh-da-dep-trai-nhu-soai-ca-277665.html