Chưa đầy 2 tuổi, ‘hoàng tử’ nhà Ngọc Lan – Thanh Bình đã đẹp trai như soái ca

Hậu trường 05/04/2018 14:18

Chia sẻ hình ảnh đáng yêu của bé Phôi, “Kiều nữ” Ngọc Lan mát lòng khi nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng vì vẻ đáng yêu của con trai.

Nhiều dân mạng tan chảy khi “Kiều nữ” Ngọc Lan bất ngờ chia sẻ hình ảnh mới nhất về cậu con trai đầu lòng trên trang Facebook cá nhân. Khác với mọi ngày, lần này bà xã Thanh Bình quyết định dẫn con trai cùng đến phim trường cùng mẹ.

Có thể thấy con trai Ngọc Lan rất bụ bẫm, đáng yêu. Nhờ thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố và mẹ, bé Phôi càng lớn càng đẹp trai, thông minh và hiếu động.

Chưa đầy 2 tuổi, ‘hoàng tử’ nhà Ngọc Lan – Thanh Bình đã đẹp trai như soái ca - Ảnh 1
Ngọc Lan khoe ảnh cùng con trai đến nơi làm việc - Ảnh: FBNV

Ngọc Lan từng chia sẻ, chồng và con trai chính là niềm tự hào của cô. Đặc biệt, từ khi lập gia đình và sinh con, cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều. Thay vì chỉ lo cho bản thân và công việc như trước đây, hiện tại Ngọc Lan muốn có nhiều thời gian hơn để chăm lo cho con trai và cùng ông xã Thanh Bình vun vén hạnh phúc gia đình. 

Chưa đầy 2 tuổi, ‘hoàng tử’ nhà Ngọc Lan – Thanh Bình đã đẹp trai như soái ca - Ảnh 2
Vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu của Phôi khiến dân mạng thích thú - Ảnh: FBNV
Chưa đầy 2 tuổi, ‘hoàng tử’ nhà Ngọc Lan – Thanh Bình đã đẹp trai như soái ca - Ảnh 3
Cậu bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ - Ảnh: FBNV
Chưa đầy 2 tuổi, ‘hoàng tử’ nhà Ngọc Lan – Thanh Bình đã đẹp trai như soái ca - Ảnh 4
Cậu bé khá hiếu động và nghịch ngợm - Ảnh: FBNV
Chưa đầy 2 tuổi, ‘hoàng tử’ nhà Ngọc Lan – Thanh Bình đã đẹp trai như soái ca - Ảnh 5
Phôi rất năng động nên diễn viên Ngọc Lan khá cực khi trông nom - Ảnh: FBNV
‘Kiều nữ' Ngọc Lan vô tình để lộ chuyện đang mang thai con thứ 2 với ông xã Thanh Bình?

‘Kiều nữ' Ngọc Lan vô tình để lộ chuyện đang mang thai con thứ 2 với ông xã Thanh Bình?

Dòng trạng thái đầy ẩn ý mới đây của Ngọc Lan khiến nhiều người hoài nghi cô đang mang thai con thứ 2.

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