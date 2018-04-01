‘Kiều nữ' Ngọc Lan vô tình để lộ chuyện đang mang thai con thứ 2 với ông xã Thanh Bình?

Hậu trường 01/04/2018 10:39

Dòng trạng thái đầy ẩn ý mới đây của Ngọc Lan khiến nhiều người hoài nghi cô đang mang thai con thứ 2.

Cách đây ít giờ, diễn viên Ngọc Lan thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh bé Phôi lớn phổng phao, đang chơi đùa một cách vui vẻ. Điều đáng nói là bà mẹ một con còn đăng kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa. Ahihi”.

‘Kiều nữ' Ngọc Lan vô tình để lộ chuyện đang mang thai con thứ 2 với ông xã Thanh Bình? - Ảnh 1
Hình ảnh đáng yêu của bé Phôi được Ngọc Lan chia sẻ mới đây - Ảnh: FBNV

Dòng status ngắn của “Kiều nữ” nhanh chóng thu hút lượt like và bình luận “khủng”. Bà xã Thanh Bình nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, chúc mừng từ cư dân mạng vì cho rằng cô đang mang thai em bé thứ hai. Tuy nhiên, một số người cũng hoài nghi, bà mẹ trẻ đang đùa vì hôm nay là ngày Cá tháng Tư - ngày Quốc tế nói dối.

‘Kiều nữ' Ngọc Lan vô tình để lộ chuyện đang mang thai con thứ 2 với ông xã Thanh Bình? - Ảnh 2
Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến Ngọc Lan vì cho rằng cô đang mang thai con thứ 2 - Ảnh: FBNV
‘Kiều nữ' Ngọc Lan vô tình để lộ chuyện đang mang thai con thứ 2 với ông xã Thanh Bình? - Ảnh 3
Tuy nhiên không ít người hoài nghi bà xã Thanh Bình đang đùa vì hôm nay là ngày Cá tháng Tư - Ảnh: FBNV
‘Kiều nữ' Ngọc Lan vô tình để lộ chuyện đang mang thai con thứ 2 với ông xã Thanh Bình? - Ảnh 4
Từ khi về chung nhà với Thanh Bình, Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ - Ảnh: FBNV
‘Kiều nữ' Ngọc Lan vô tình để lộ chuyện đang mang thai con thứ 2 với ông xã Thanh Bình? - Ảnh 5
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Ngọc Lan và Thanh Bình đang có tổ ấm ngọt ngào và trọn vẹn khi con trai đầu lòng ngày càng lớn và chăm ngoan - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Ngọc Lan Thanh Bình kiều nữ Ngọc Lan Ngọc Lan mang thai

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