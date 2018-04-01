‘Kiều nữ' Ngọc Lan vô tình để lộ chuyện đang mang thai con thứ 2 với ông xã Thanh Bình?

Dòng trạng thái đầy ẩn ý mới đây của Ngọc Lan khiến nhiều người hoài nghi cô đang mang thai con thứ 2.
- Đăng dòng trạng thái trên Facebook, Thanh Bình vô tình hé lộ sự thật cuộc sống hôn nhân với Ngọc Lan
- Vụ hai mẹ con tử vong vì sinh con 'thuận tự nhiên': Diễn viên Ngọc Lan lên tiếng
Cách đây ít giờ, diễn viên Ngọc Lan thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh bé Phôi lớn phổng phao, đang chơi đùa một cách vui vẻ. Điều đáng nói là bà mẹ một con còn đăng kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa. Ahihi”.
Dòng status ngắn của “Kiều nữ” nhanh chóng thu hút lượt like và bình luận “khủng”. Bà xã Thanh Bình nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, chúc mừng từ cư dân mạng vì cho rằng cô đang mang thai em bé thứ hai. Tuy nhiên, một số người cũng hoài nghi, bà mẹ trẻ đang đùa vì hôm nay là ngày Cá tháng Tư - ngày Quốc tế nói dối.