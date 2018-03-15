Diễn viên Ngọc Lan vừa lên tiếng trước thông tin hai mẹ con sản phụ tử vong vì áp dụng phương pháp sinh con 'thuận tự nhiên'.

Hai ngày qua, mạng xã hội chia sẻ một cách chóng mặt thông tin hai mẹ con sản phụ tử vong sau khi tham gia khóa học sinh con 'thuận tự nhiên' và tự sinh con tại nhà một mình.



Một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải câu chuyện sinh con thuận tự nhiên - Ảnh: Internet

Thông tin này khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Trước vụ việc này, Phụ nữ & Gia đình đã có cuộc trao đổi ngắn với diễn viên Ngọc Lan, người từng sinh thường em bé nặng đến 4kg tại Mỹ.

Ngọc Lan cho biết, về trường hợp tử vong của mẹ và bé khi sinh theo phương pháp 'thuận tự nhiên', cô không có ý kiến gì vì bản thân chưa biết nguyên nhân cụ thể và cũng không thể chỉ dựa vào hình chụp comment của một ai đó mà đánh giá sự việc.

Hình ảnh gia đình diễn viên Ngọc Lan chào đón em bé ra đời - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, bà xã Thanh Bình cũng chia sẻ thêm: “Lan không dự lớp thai sản thuận tự nhiên nên bản thân không có nhận xét, đánh giá gì. Nhưng theo mình biết về vấn đề sinh con tại nhà của người Tây thì là họ vẫn phải theo dõi thai kỳ với bác sĩ và có bác sĩ riêng theo họ từ lúc có bầu tới lúc sinh. Khi sinh con ở nhà sẽ có ê kíp bác sĩ hỗ trợ. Đặc biệt trước khi sinh, cả sản phụ và em bé phải có đầy đủ điều kiện về sức khỏe thì mới có thể thực hiện phương pháp sinh tại nhà hay nói đúng hơn là sinh dưới nước.

Còn về mấy cái diễn đàn 'thuận tự nhiên' gì đó Lan không biết. Vì tất cả những vấn đề về mẹ bầu, thai nhi hay trẻ sơ sinh đều phải có sự nghiên cứu và kiểm chứng rất rõ ràng, cái gì Lan không biết rõ thì sẽ không xem”.

Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, làm rõ thông tin về vụ việc.

Sốc trước những bình luận từ tài khoản facebook tư vấn sinh "thuận tự nhiên": Mấy con kia đẻ sao, con người đẻ vậy! Thông tin 2 mẹ con sản phụ tử vong do áp dụng sinh sản "thuận tự nhiên" đang là sự việc được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm. Trên mạng xã hội, nhiều người đã đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ đối với một tài khoản facebook có nhiều chia sẻ, bài viết về trào lưu sinh sản này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-hai-me-con-tu-vong-vi-sinh-con-thuan-tu-nhien-dien-vien-ngoc-lan-len-tieng-275015.html