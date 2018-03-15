Vụ hai mẹ con tử vong vì sinh con 'thuận tự nhiên': Diễn viên Ngọc Lan lên tiếng

Hậu trường 15/03/2018 11:00

Diễn viên Ngọc Lan vừa lên tiếng trước thông tin hai mẹ con sản phụ tử vong vì áp dụng phương pháp sinh con 'thuận tự nhiên'.

Hai ngày qua, mạng xã hội chia sẻ một cách chóng mặt thông tin hai mẹ con sản phụ tử vong sau khi tham gia khóa học sinh con 'thuận tự nhiên' và tự sinh con tại nhà một mình. 

Vụ hai mẹ con tử vong vì sinh con 'thuận tự nhiên': Diễn viên Ngọc Lan lên tiếng - Ảnh 1
Một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải câu chuyện sinh con thuận tự nhiên - Ảnh: Internet

Thông tin này khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Trước vụ việc này, Phụ nữ & Gia đình đã có cuộc trao đổi ngắn với diễn viên Ngọc Lan, người từng sinh thường em bé nặng đến 4kg tại Mỹ.

Ngọc Lan cho biết, về trường hợp tử vong của mẹ và bé khi sinh theo phương pháp 'thuận tự nhiên', cô không có ý kiến gì vì bản thân chưa biết nguyên nhân cụ thể và cũng không thể chỉ dựa vào hình chụp comment của một ai đó mà đánh giá sự việc.

Vụ hai mẹ con tử vong vì sinh con 'thuận tự nhiên': Diễn viên Ngọc Lan lên tiếng - Ảnh 2
Hình ảnh gia đình diễn viên Ngọc Lan chào đón em bé ra đời - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, bà xã Thanh Bình cũng chia sẻ thêm: “Lan không dự lớp thai sản thuận tự nhiên nên bản thân không có nhận xét, đánh giá gì. Nhưng theo mình biết về vấn đề sinh con tại nhà của người Tây thì là họ vẫn phải theo dõi thai kỳ với bác sĩ và có bác sĩ riêng theo họ từ lúc có bầu tới lúc sinh. Khi sinh con ở nhà sẽ có ê kíp bác sĩ hỗ trợ. Đặc biệt trước khi sinh, cả sản phụ và em bé phải có đầy đủ điều kiện về sức khỏe thì mới có thể thực hiện phương pháp sinh tại nhà hay nói đúng hơn là sinh dưới nước.

Còn về mấy cái diễn đàn 'thuận tự nhiên' gì đó Lan không biết. Vì tất cả những vấn đề về mẹ bầu, thai nhi hay trẻ sơ sinh đều phải có sự nghiên cứu và kiểm chứng rất rõ ràng, cái gì Lan không biết rõ thì sẽ không xem”.

Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, làm rõ thông tin về vụ việc. 

Sốc trước những bình luận từ tài khoản facebook tư vấn sinh "thuận tự nhiên": Mấy con kia đẻ sao, con người đẻ vậy!

Sốc trước những bình luận từ tài khoản facebook tư vấn sinh "thuận tự nhiên": Mấy con kia đẻ sao, con người đẻ vậy!

Thông tin 2 mẹ con sản phụ tử vong do áp dụng sinh sản "thuận tự nhiên" đang là sự việc được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm. Trên mạng xã hội, nhiều người đã đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ đối với một tài khoản facebook có nhiều chia sẻ, bài viết về trào lưu sinh sản này.

Xem thêm
Từ khóa:   sinh thuận tự nhiên tử vong vì sinh con thuận tự nhiên diễn viên Ngọc Lan

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 17 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 43 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42