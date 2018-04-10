Dòng trạng thái mới được đăng tải trên trang cá nhân của “Kiều nữ” Ngọc Lan khiến không ít người cho rằng cô đang ám chỉ đến ồn ào gần đây giữa Nhật Kim Anh và Lê Bê La.
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Ít ngày qua, dư luận liên tục dậy sóng trước cuộc khẩu chiến của Nhật Kim Anh và Lê Bê La. Vụ việc xảy ra khi giọng ca Thà người đừng hứa cho rằng diễn viên Cổng mặt trời thiếu hiểu biết và đang cố tình trù ẻo, đá xéo mình khi đăng tải bài viết nói về tội ác của những người lấy tổ yến.
Sự việc nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Mới đây, diễn viên Ngọc Lan bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Làm 1000 việc đúng không ai nhìn, chỉ 1 lần sai thì mang tiếng cả đời. Hãy biết nhìn nhận cái người ta làm cho mình, có vậy mới giữ được người tốt bên cạnh”.
Dù bà xã Thanh Bình không hề nhắc đến một nhân vật cụ thể nào nhưng không ít người đoán rằng cô đang ám chỉ về ồn ào giữa Lê Bê La và Nhật Kim Anh.
Điều đáng nói là trước đó, Ngọc Lan và Lê Bê La từng xung đột khi tham gia chung phim Cổng mặt trời. Tuy nhiên, dường như thời gian trôi qua đã giúp mối quan hệ giữa Ngọc Lan và Lê Bê La trở nên êm đẹp. Nhiều người cho rằng Ngọc Lan đang ngầm bênh vực người bạn diễn ngày nào.