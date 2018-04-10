Ít ngày qua, dư luận liên tục dậy sóng trước cuộc khẩu chiến của Nhật Kim Anh và Lê Bê La. Vụ việc xảy ra khi giọng ca Thà người đừng hứa cho rằng diễn viên Cổng mặt trời thiếu hiểu biết và đang cố tình trù ẻo, đá xéo mình khi đăng tải bài viết nói về tội ác của những người lấy tổ yến.

Nhật Kim Anh không e ngại khi dùng nhiều lời nặng nề để chỉ trích đàn em - Ảnh: FBNV

Sự việc nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Mới đây, diễn viên Ngọc Lan bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Làm 1000 việc đúng không ai nhìn, chỉ 1 lần sai thì mang tiếng cả đời. Hãy biết nhìn nhận cái người ta làm cho mình, có vậy mới giữ được người tốt bên cạnh”.