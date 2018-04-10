Từng bất hòa, không ngờ Ngọc Lan lại phản ứng thế này khi Lê Bê La bị Nhật Kim Anh mắng chửi

Hậu trường 10/04/2018 15:05

Dòng trạng thái mới được đăng tải trên trang cá nhân của “Kiều nữ” Ngọc Lan khiến không ít người cho rằng cô đang ám chỉ đến ồn ào gần đây giữa Nhật Kim Anh và Lê Bê La.

Ít ngày qua, dư luận liên tục dậy sóng trước cuộc khẩu chiến của Nhật Kim Anh và Lê Bê La. Vụ việc xảy ra khi giọng ca Thà người đừng hứa cho rằng diễn viên Cổng mặt trời thiếu hiểu biết và đang cố tình trù ẻo, đá xéo mình khi đăng tải bài viết nói về tội ác của những người lấy tổ yến.

Từng bất hòa, không ngờ Ngọc Lan lại phản ứng thế này khi Lê Bê La bị Nhật Kim Anh mắng chửi - Ảnh 1
Nhật Kim Anh không e ngại khi dùng nhiều lời nặng nề để chỉ trích đàn em - Ảnh: FBNV

Sự việc nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Mới đây, diễn viên Ngọc Lan bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Làm 1000 việc đúng không ai nhìn, chỉ 1 lần sai thì mang tiếng cả đời. Hãy biết nhìn nhận cái người ta làm cho mình, có vậy mới giữ được người tốt bên cạnh”.

Từng bất hòa, không ngờ Ngọc Lan lại phản ứng thế này khi Lê Bê La bị Nhật Kim Anh mắng chửi - Ảnh 2
Nhiều người cho rằng Ngọc Lan đang ẩn ý nói Lê Bê La 'chỉ một lần sai thì mang tiếng cả đời' - Ảnh: FBNV

Dù bà xã Thanh Bình không hề nhắc đến một nhân vật cụ thể nào nhưng không ít người đoán rằng cô đang ám chỉ về ồn ào giữa Lê Bê La và Nhật Kim Anh.

Từng bất hòa, không ngờ Ngọc Lan lại phản ứng thế này khi Lê Bê La bị Nhật Kim Anh mắng chửi - Ảnh 3
Đặc biệt, Thanh Bình cũng để lại bình luận chiêm nghiệm về cuộc sống dưới bài viết của vợ - Ảnh: FBNV

Điều đáng nói là trước đó, Ngọc Lan và Lê Bê La từng xung đột khi tham gia chung phim Cổng mặt trời. Tuy nhiên, dường như thời gian trôi qua đã giúp mối quan hệ giữa Ngọc Lan và Lê Bê La trở nên êm đẹp. Nhiều người cho rằng Ngọc Lan đang ngầm bênh vực người bạn diễn ngày nào.

Từng bất hòa, không ngờ Ngọc Lan lại phản ứng thế này khi Lê Bê La bị Nhật Kim Anh mắng chửi - Ảnh 4
Ngọc Lan và Lê Bê La từng tham gia chung phim Cổng mặt trời và đã nảy sinh bất hòa trong khoảng thời gian này - Ảnh: Internet
Bị Nhật Kim Anh mắng như 'tát nước vào mặt', Lê Bê La tiếp tục đáp trả thâm thúy

Bị Nhật Kim Anh mắng như 'tát nước vào mặt', Lê Bê La tiếp tục đáp trả thâm thúy

Cuộc khẩu chiến của Lê Bê La và Nhật Kim Anh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây nữ diễn viên "Cổng mặt trời" tiếp tục lên tiếng.

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