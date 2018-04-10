Bị Nhật Kim Anh mắng như 'tát nước vào mặt', Lê Bê La tiếp tục đáp trả thâm thúy

Cuộc khẩu chiến của Lê Bê La và Nhật Kim Anh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây nữ diễn viên "Cổng mặt trời" tiếp tục lên tiếng.
- Khẩu chiến về cách nuôi chim yến, Nhật Kim Anh cho rằng Lê Bê La cố tình rủa xả mình
- Quyết không im lặng khi bị Nhật Kim Anh chửi thẳng mặt, Lê Bê La lên tiếng đáp trả
Những ngày qua, dư luận liên tục xôn xao về cuộc khẩu chiến của Lê Bê La và Nhật Kim Anh. Mọi việc bắt đầu khi trên trang cá nhân, diễn viên Cổng mặt trời bất ngờ bày tỏ sự xót xa vì nhiều người chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà gây ra hành động thương tâm, lấy tổ yến sau đó vứt trứng và yến con xuống biển.
Ngay khi đọc được bài viết này, Nhật Kim Anh bức xúc cho rằng Lê Bê La thiếu hiểu biết và phát ngôn không đúng sự thật về ngành yến sào mà bản thân đang kinh doanh. Nghĩ đàn em đang "đá xéo" mình, giọng ca Thà người đừng hứa liên tục chửi thẳng mặt Lê Bê La.
Đến hiện tại, cuộc đấu khẩu của hai mỹ nhân này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Cổng mặt trời vừa đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý ngay sau khi bị Nhật Kim Anh đăng đàn chửi thiếu hiểu biết và đánh giá không đủ tầm để cô dựa vào PR.
Lê Bê La viết: “Kiếp này có được làm người
Thân này chỉ là hạt bụi thôi
Đừng nên chấp ngã thân tạm bợ
Mang oán thù dây mãi muôn đời.
P/s: Xem nhẹ thì là nhẹ. Chấp nặng thì là nặng”.
Dù Lê Bê La không nhắc tên hay chỉ đích danh ai nhưng dựa vào những gì đang diễn ra ít ngày qua, nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đang nói về vụ lùm xùm với Nhật Kim Anh.