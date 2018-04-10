Bị Nhật Kim Anh mắng như 'tát nước vào mặt', Lê Bê La tiếp tục đáp trả thâm thúy

Hậu trường 10/04/2018 11:45

Cuộc khẩu chiến của Lê Bê La và Nhật Kim Anh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây nữ diễn viên "Cổng mặt trời" tiếp tục lên tiếng.

Những ngày qua, dư luận liên tục xôn xao về cuộc khẩu chiến của Lê Bê La và Nhật Kim Anh. Mọi việc bắt đầu khi trên trang cá nhân, diễn viên Cổng mặt trời bất ngờ bày tỏ sự xót xa vì nhiều người chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà gây ra hành động thương tâm, lấy tổ yến sau đó vứt trứng và yến con xuống biển.

Bị Nhật Kim Anh mắng như 'tát nước vào mặt', Lê Bê La tiếp tục đáp trả thâm thúy - Ảnh 1
Dòng trạng thái khiến Lê Bê La bị Nhật Kim Anh chỉ trích - Ảnh: FBNV

Ngay khi đọc được bài viết này, Nhật Kim Anh bức xúc cho rằng Lê Bê La thiếu hiểu biết và phát ngôn không đúng sự thật về ngành yến sào mà bản thân đang kinh doanh. Nghĩ đàn em đang "đá xéo" mình, giọng ca Thà người đừng hứa liên tục chửi thẳng mặt Lê Bê La.

Bị Nhật Kim Anh mắng như 'tát nước vào mặt', Lê Bê La tiếp tục đáp trả thâm thúy - Ảnh 2
Nhật Kim Anh đăng đàn chửi thẳng mặt đàn em - Ảnh: FBNV
Bị Nhật Kim Anh mắng như 'tát nước vào mặt', Lê Bê La tiếp tục đáp trả thâm thúy - Ảnh 3
Nữ ca sĩ nêu lên lý do khi chửi đàn em thiếu hiểu biết trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Đến hiện tại, cuộc đấu khẩu của hai mỹ nhân này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Cổng mặt trời vừa đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý ngay sau khi bị Nhật Kim Anh đăng đàn chửi thiếu hiểu biết và đánh giá không đủ tầm để cô dựa vào PR.

Bị Nhật Kim Anh mắng như 'tát nước vào mặt', Lê Bê La tiếp tục đáp trả thâm thúy - Ảnh 4
Phản ứng mới nhất của Lê Bê La - Ảnh: FBNV

Lê Bê La viết: “Kiếp này có được làm người

Thân này chỉ là hạt bụi thôi

Đừng nên chấp ngã thân tạm bợ

Mang oán thù dây mãi muôn đời.

P/s: Xem nhẹ thì là nhẹ. Chấp nặng thì là nặng”.

Dù Lê Bê La không nhắc tên hay chỉ đích danh ai nhưng dựa vào những gì đang diễn ra ít ngày qua, nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đang nói về vụ lùm xùm với Nhật Kim Anh.

Bị Nhật Kim Anh mắng như 'tát nước vào mặt', Lê Bê La tiếp tục đáp trả thâm thúy - Ảnh 5
Trước đó, nữ diễn viên cũng đăng dòng trạng thái mong được bình thản trước ồn ào - Ảnh: FBNV
Bị Nhật Kim Anh mắng như 'tát nước vào mặt', Lê Bê La tiếp tục đáp trả thâm thúy - Ảnh 6
Cuộc chiến của hai người đẹp vẫn đang tiếp tục nóng lên và chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh: FBNV 
Nhật Kim Anh: 'Cái tên Lê Bê La không đủ tầm để tôi dựa vào mà PR'

Nhật Kim Anh: 'Cái tên Lê Bê La không đủ tầm để tôi dựa vào mà PR'

Nhật Kim Anh cho biết bản thân cô không cần dựa dẫm vào tên tuổi của ai để PR. Nếu cần cô có thể mời nhiều sao hạng A có tiếng tăm hơn nhiều.

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