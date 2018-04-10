Bị Nhật Kim Anh mắng như 'tát nước vào mặt', Lê Bê La tiếp tục đáp trả thâm thúy

Những ngày qua, dư luận liên tục xôn xao về cuộc khẩu chiến của Lê Bê La và Nhật Kim Anh. Mọi việc bắt đầu khi trên trang cá nhân, diễn viên Cổng mặt trời bất ngờ bày tỏ sự xót xa vì nhiều người chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà gây ra hành động thương tâm, lấy tổ yến sau đó vứt trứng và yến con xuống biển.

Dòng trạng thái khiến Lê Bê La bị Nhật Kim Anh chỉ trích - Ảnh: FBNV

Ngay khi đọc được bài viết này, Nhật Kim Anh bức xúc cho rằng Lê Bê La thiếu hiểu biết và phát ngôn không đúng sự thật về ngành yến sào mà bản thân đang kinh doanh. Nghĩ đàn em đang "đá xéo" mình, giọng ca Thà người đừng hứa liên tục chửi thẳng mặt Lê Bê La.