Khẩu chiến về cách nuôi chim yến, Nhật Kim Anh cho rằng Lê Bê La cố tình rủa xả mình

Hậu trường 09/04/2018 13:18

Liên quan đến vụ việc Nhật Kim Anh và Lê Bê La lời qua tiếng lại về quy trình nuôi chim yến, mới đây giọng ca "Đoạn đường vắng" tiếp tục bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân.

Mới đây, Lê Bê La chia sẻ lên trang cá nhân bài viết có tựa đề CUỘC ĐỜI ĐAU THƯƠNG CỦA LOÀI CHIM YẾN. Nữ diễn viên tỏ ra xót xa khi con người chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà gây ra hàng ngàn nỗi đau cho loài chim bé nhỏ.

"Trong thiên nhiên hoang dã, chắc Yến là loài duy nhất được mệnh danh “rút ruột cho con” nhờ đặc tính làm tổ bằng nước dãi. Cả chim mẹ và chim cha cùng nhau xây tổ. Nước dãi kết dính cây cỏ và chính những chiếc lông rứt ra đau đớn thành chiếc tổ kỳ diệu. Con người ranh mãnh khi lấy tổ yến đã cố tình chừa một ít.

Yến hồn nhiên xây lại, dãi không đủ cho mùa sinh nên thổ huyết ra xây. Tước lông đến xơ rơ đôi cánh, trơ da thịt trân mình chịu đựng cơn gió biển rít buốt đến xương tuỷ. Cho đến chết đi rồi Yến vẫn không thể hiểu được một số giống người man rợ hoan hỉ gọi đó là “Hồng Yến”… Cuộc đời loài chim yến hiện nay thật quá thương tâm, vì lòng tham và sự tàn nhẫn của con người chưa từng giảm bớt… Hãy dừng lại việc nuôi yến, bán tổ yến cho đến tiêu thụ các sản phẩm từ chim yến...", một đoạn trong bài chia sẻ.

Trước thông tin này, Nhật Kim Anh vô cùng bức xúc vì cho rằng Lê Bê La thiếu hiểu biết về nghành công nghiệp nuôi chim yến. Người đẹp hiện đang kinh doanh mặt hàng yến sào không hài lòng khi Lê Bê La chia sẻ một bài viết chỉ phù hợp với thời xa xưa.

Khẩu chiến về cách nuôi chim yến, Nhật Kim Anh cho rằng Lê Bê La cố tình rủa xả mình - Ảnh 1
Nhật Kim Anh khẳng định người nuôi yến không gây hại đến loài chim này như Lê Bê La chia sẻ - Ảnh: FBNV

Sau khi lên tiếng giải thích về quy trình nuôi chim yến thời hiện đại, Nhật Kim Anh tiếp tục đăng một bài chia sẻ để nói về lý do nổi giận. Nữ ca sĩ cho rằng, lẽ ra cô không lên tiếng nhưng vì quá bức xúc khi đọc bình luận của Lê Bê La.

Người đẹp khẳng định, nữ diễn viên này cố tình gây chiến với mình nên mới xóa những bình luận giải thích, đồng thời trả lời tung hứng với khán giả nhằm mục đích rủa xả đồng nghiệp.

Khẩu chiến về cách nuôi chim yến, Nhật Kim Anh cho rằng Lê Bê La cố tình rủa xả mình - Ảnh 2
Nhật Kim Anh cho rằng, cô lên tiếng để bảo vệ những người đang kinh doanh mặt hàng yến sào - Ảnh: FBNV
Khẩu chiến về cách nuôi chim yến, Nhật Kim Anh cho rằng Lê Bê La cố tình rủa xả mình - Ảnh 3
Khẩu chiến về cách nuôi chim yến, Nhật Kim Anh cho rằng Lê Bê La cố tình rủa xả mình - Ảnh 4
Nhật Kim Anh cho rằng bình luận của Lê Bê La nhắm đích danh mình - Ảnh: FBNV
Nhật Kim Anh nhắn gửi Lê Bê La: 'Không biết về yến thì đừng chia sẻ bài câu view rồi tạo khẩu nghiệp đó em'

Nhật Kim Anh nhắn gửi Lê Bê La: 'Không biết về yến thì đừng chia sẻ bài câu view rồi tạo khẩu nghiệp đó em'

Nữ diễn viên Nhật Kim Anh khá bức xúc khi Lê Bê La share bài viết không đúng về ngành yến sào.

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