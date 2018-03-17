Dân tình nhốn nháo với status lạ của Nhật Kim Anh: 'Hôm nay là ngày tôi buồn nhất thế giới'

Nhật Kim Anh khiến nhiều người hoang mang, lo lắng khi viết dòng chú thích khó hiểu vào bức ảnh hai mẹ con đang ôm nhau ngủ.

Khuya ngày 16/3, Nhật Kim Anh bất ngờ đăng tải bức ảnh đang ôm con trai ngủ cùng dòng chú thích lạ như muốn ám chỉ điều gì đó. "Facebook ơi. Nhắc dùm tôi - ngày hôm nay là ngày tôi buồn nhất thế giới", nữ ca sĩ viết.

Nhật Kim Anh khiến nhiều người hoang mang với dòng chú thích ẩn ý - Ảnh: FBNV Bức ảnh này lập tức gây bão like và thu hút hàng ngàn lượt bình luận từ cư dân mạng. Không ít người thắc mắc nguyên nhân vì sao Nhật Kim Anh buồn nhưng nữ ca sĩ tuyệt nhiên không trả lời bất cứ ai. Trong khi đó, các fan ruột và bạn bè của nữ ca sĩ đều đổ xô vào hỏi thăm, động viên cô mẽ lên để có sức nuôi con trai khôn lớn. Fan và bạn bè động viên Nhật Kim Anh - Ảnh: FBNV Không rõ lý do Nhật Kim Anh than thở là gì nhưng có thể thấy thời gian gần đây nữ ca sĩ gặp khá nhiều chuyện không vui. Trang cá nhân của cô tràn ngập những status bi quan, hoang mang về cuộc sống.

Cách đây ít tháng, người đẹp và chồng đại gia cũng dính nghi án đã bí mật ly hôn từ lâu. Tuy nhiên, sau đó họ vẫn xuất hiện tình tứ ở nơi công cộng như ngầm khẳng định tin đồn trên là thất thiệt. Từ đó đến nay, nữ ca sĩ hiếm khi chia sẻ ảnh hạnh phúc của cả gia đình nên nhiều người vẫn không ngừng đoán già đoán non về mối quan hệ này. Nhiều người cho rằng Nhật Kim Anh buồn vì trục trặc tình cảm với chồng - Ảnh: Internet Những status bi quan của Nhật Kim Anh khiến fan vô cùng lo lắng - Ảnh:

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Nhật Kim Anh lên tiếng khi bị tố quỵt tiền Nhật Kim Anh cho biết, cô sẽ kiện đến cùng nếu kẻ bôi nhọ mình không lên tiếng xin lỗi hoặc không thể đưa ra các giấy tờ chứng minh cô quỵt tiền.

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