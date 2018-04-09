Trước phản ứng thẳng thắn của Nhật Kim Anh, Lê Bê La cũng vừa chính thức lên tiếng. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
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Mới đây, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến dư luận xôn xao khi bất ngờ đăng dòng trạng thái chửi thẳng mặt diễn viên Lê Bê La vì cho rằng đàn em đang cố tình đá xéo mình về ngành yến sào mà cô đang kinh doanh. Giọng ca Thà người đừng hứa bức xúc cho rằng nữ diễn viên Cổng mặt trời thiếu hiểu biết và chia sẻ bài đăng sai sự thật về ngành khai thác yến sào.
Trước những phản ứng gay gắt của Nhật Kim Anh, mới đây, Lê Bê La bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Xin cho con bình thản
Trước nghịch cảnh cuộc đời
Dù bị mắng bằng lời
Hay bằng điều mưu hại”.
Ít phút sau khi đăng tải, bài viết của Lê Bê La thu hút khá nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhiều dân mạng cho rằng người đẹp này đang đáp trả phản ứng của Nhật Kim Anh.