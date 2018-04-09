Quyết không im lặng khi bị Nhật Kim Anh chửi thẳng mặt, Lê Bê La lên tiếng đáp trả

Hậu trường 09/04/2018 11:41

Trước phản ứng thẳng thắn của Nhật Kim Anh, Lê Bê La cũng vừa chính thức lên tiếng. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến dư luận xôn xao khi bất ngờ đăng dòng trạng thái chửi thẳng mặt diễn viên Lê Bê La vì cho rằng đàn em đang cố tình đá xéo mình về ngành yến sào mà cô đang kinh doanh. Giọng ca Thà người đừng hứa bức xúc cho rằng nữ diễn viên Cổng mặt trời thiếu hiểu biết và chia sẻ bài đăng sai sự thật về ngành khai thác yến sào.

Quyết không im lặng khi bị Nhật Kim Anh chửi thẳng mặt, Lê Bê La lên tiếng đáp trả - Ảnh 1
Nhật Kim Anh chửi thẳng mặt Lê Bê La vì cho rằng cô đang trù ẻo mình - Ảnh: FBNV
Quyết không im lặng khi bị Nhật Kim Anh chửi thẳng mặt, Lê Bê La lên tiếng đáp trả - Ảnh 2
Trước đó, diễn viên Cổng mặt trời đã chia sẻ bài viết về những người lấy tổ và vứt yến con xuống biển khiến đàn chị bức xúc - Ảnh: FBNV

Trước những phản ứng gay gắt của Nhật Kim Anh, mới đây, Lê Bê La bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Xin cho con bình thản

Trước nghịch cảnh cuộc đời

Dù bị mắng bằng lời

Hay bằng điều mưu hại”.

Trước phản ứng gay gắt của Nhật Kim Anh, Lê Bê La có lời đáp trả khá nhẹ nhàng - Ảnh: FBNV

Ít phút sau khi đăng tải, bài viết của Lê Bê La thu hút khá nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhiều dân mạng cho rằng người đẹp này đang đáp trả phản ứng của Nhật Kim Anh.

Nhiều người khuyên nữ diễn viên nên mặc kệ mọi chuyện để tâm bình thản - Ảnh: FBNV
Nhật Kim Anh nhắn gửi Lê Bê La: 'Không biết về yến thì đừng chia sẻ bài câu view rồi tạo khẩu nghiệp đó em'

Nhật Kim Anh nhắn gửi Lê Bê La: 'Không biết về yến thì đừng chia sẻ bài câu view rồi tạo khẩu nghiệp đó em'

Nữ diễn viên Nhật Kim Anh khá bức xúc khi Lê Bê La share bài viết không đúng về ngành yến sào.

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