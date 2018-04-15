Trong ngày sinh nhật mẹ, Ngọc Lan nghẹn ngào chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bà

Hậu trường 15/04/2018 16:12

“Kiều nữ” Ngọc Lan xót xa khi dấu hiệu tuổi già xuất hiện ngày càng rõ nét trên gương mặt của mẹ. Cô cảm thấy buồn khi trí nhớ của bà không còn minh mẫn như xưa.

Dòng trạng thái mới đây của Ngọc Lan viết về mẹ trong ngày sinh nhật của bà khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Nữ diễn viên cảm thấy không vui dù hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ ruột. Theo bà xã Thanh Bình, sinh nhật càng nhiều đi đôi với những nếp nhăn trên gương mặt mẹ sẽ càng tăng lên.

Trong ngày sinh nhật mẹ, Ngọc Lan nghẹn ngào chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bà - Ảnh 1
Trong ngày sinh nhật, Ngọc Lan chúc mẹ thật nhiều sức khỏe - Ảnh: FBNV

“Dấu hiệu tuổi già đã xuất hiện với cô ấy rồi. Bây giờ cô ấy lẩm cẩm lắm, 1 câu hỏi mà hỏi tới 4-5 lần. Như hồi đó là mình bực lắm, nhưng giờ lại thấy thương và thấy yêu.

Hôm nay sinh nhật cô ấy mà mình không thấy vui đâu, sinh nhật càng nhiều thì nếp nhăn cô ấy càng nhiều.

Thôi có lẩm cẩm cũng được, có lèm bèm cũng được, nhưng khỏe là được. Love you mom”, Ngọc Lan tâm sự.

Trong ngày sinh nhật mẹ, Ngọc Lan nghẹn ngào chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bà - Ảnh 2
Nữ diễn viên tâm sự, cô không vui vì sinh nhật càng nhiều thì trí nhớ của mẹ ngày càng giảm sút - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của Ngọc Lan nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh những lời chúc sức khỏe, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với suy nghĩ và những lo lắng của một người con.

Trong ngày sinh nhật mẹ, Ngọc Lan nghẹn ngào chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bà - Ảnh 3
Bên dưới dòng trạng thái, nhiều người hâm mộ gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ Ngọc Lan - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Ngọc Lan Thanh Bình diễn viên Ngọc Lan

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