Thanh Bình lên tiếng khi bị soi mói đời tư, Ngọc Lan phản ứng sốc: 'Coi chừng quả báo'

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Thanh Bình bất ngờ đăng tải dòng trạng thái gây chú ý. Ông xã Ngọc Lan chia sẻ về sự khó chịu của mình khi cuộc sống đời tư bị người khác soi mói và đem ra bàn tán dựng chuyện hãm hại.

Thanh Bình khuyên mọi người đừng lãng phí thời gian vào việc soi mói đời tư người khác vì nó sẽ không làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn- Ảnh: FBNV

Thanh Bình viết: “Vì cuộc sống không ai biết trước được điều gì nên đừng lãng phí thời gian cho việc soi mói đời tư hay dìm dập, hãm hại người khác. Soi mói đời tư người khác không làm cuộc sống của bạn tốt hơn người ta. Hãy thử đặt mình vào vị trí người khác xem bản thân bạn có thích bị soi mói không? Bạn có thích cứ hễ làm gì là cũng có người khác để ý rồi chỉ trích không? Nếu bản thân bạn không thích thì đừng làm điều đó với người khác vì người khác cũng suy nghĩ giống bạn, không thích bị soi mói quá nhiều. Còn nếu bạn dìm dập, hãm hại người khác thì bạn có vượt hơn người ta được không? Chưa chắc! Thậm chí bạn càng cố dìm dập, hãm hại người ta thì người ta càng cố gắng gấp bội để vươn lên.