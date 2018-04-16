Thanh Bình lên tiếng khi bị soi mói đời tư, Ngọc Lan phản ứng sốc: 'Coi chừng quả báo'

“Vì cuộc sống không ai biết trước được điều gì nên đừng lãng phí thời gian cho việc soi mói đời tư hay dìm dập, hãm hại người khác”, Thanh Bình lên tiếng khi đời tư bị công chúng đem ra bàn tán.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Thanh Bình bất ngờ đăng tải dòng trạng thái gây chú ý. Ông xã Ngọc Lan chia sẻ về sự khó chịu của mình khi cuộc sống đời tư bị người khác soi mói và đem ra bàn tán dựng chuyện hãm hại.
Thanh Bình viết: “Vì cuộc sống không ai biết trước được điều gì nên đừng lãng phí thời gian cho việc soi mói đời tư hay dìm dập, hãm hại người khác. Soi mói đời tư người khác không làm cuộc sống của bạn tốt hơn người ta. Hãy thử đặt mình vào vị trí người khác xem bản thân bạn có thích bị soi mói không? Bạn có thích cứ hễ làm gì là cũng có người khác để ý rồi chỉ trích không? Nếu bản thân bạn không thích thì đừng làm điều đó với người khác vì người khác cũng suy nghĩ giống bạn, không thích bị soi mói quá nhiều. Còn nếu bạn dìm dập, hãm hại người khác thì bạn có vượt hơn người ta được không? Chưa chắc! Thậm chí bạn càng cố dìm dập, hãm hại người ta thì người ta càng cố gắng gấp bội để vươn lên.
Trên một con đường thẳng không có chướng ngại vật có thể người ta sẽ đi thong dong, an nhàn hơn, nhưng nếu có chướng ngại vật thì người ta sẽ cố hết sức để vượt qua chướng ngại vật ấy. Và càng nhiều chướng ngại vật thì càng như tiếp sức cho người ta cố gắng và giúp người ta luyện tập, làm quen và tăng sức chịu đựng và chống chọi của bản thân. Như vậy bạn càng cố dìm người ta sẽ càng nổi, bạn càng cố hãm hại người ta càng trở nên tốt hơn trong khi bạn thì dậm chân tại chỗ. Hơn nữa, bạn đừng quên luật nhân quả. Cố gắng hết sức làm việc của mình cho tốt và giúp đỡ người khác để tích đức cho con cháu, làm đẹp cho đời chẳng phải tốt hơn sao? Vì cuộc đời không ai biết trước được điều gì nên bạn đừng vội nói không tin vào luật nhân quả. Phía trước như thế nào tùy thuộc vào cách mình sống trong hiện tại! Bình tin vào điều đó!”.
Dòng trạng thái của Thanh Bình đã thu hút số lượt like và bình luận "khủng". Nam diễn viên nhận được sự đồng tình của bạn bè và cư dân mạng về quan điểm này. Đáng chú ý, bên dưới bài viết, “Kiều nữ” Ngọc Lan cũng để lại bình luận hài hước: "Đừng lén lén sửa giờ báo thức của vợ. Coi chừng quả báo".