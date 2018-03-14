Dòng trạng thái đòi quà của “Kiều nữ” Ngọc Lan gửi đến ông xã Thanh Bình mới đây khiến chị em không thể nhịn cười vì quá lộ liễu.

Trải qua nhiều biến cố trong tình yêu, cuối cùng Ngọc Lan cũng tìm được cho mình bến đỗ bình yên và hạnh phúc bên diễn viên Thanh Bình. Sau gần hai năm về chung nhà, cặp đôi đã có trái ngọt đầu tiên là bé Phôi giúp cuộc sống thêm vẹn tròn và hạnh phúc. Đặc biệt, từ sau khi sinh con, Ngọc Lan được ông xã yêu thương, chiều chuộng hết mực. Cụ thể, khi biết vợ không thích ở chung cư, Thanh Bình đã quyết định dùng số tiền hai vợ chồng tích góp để mua đất, xây nhà hoành tráng tặng bà xã và con trai.

Tổ ấm hạnh phúc của Ngọc Lan và Thanh Bình hiện tại - Ảnh: FBNV Điều đáng nói, dù rất bận rộn với công việc, Thanh Bình vẫn phụ vợ làm việc nhà từ nấu ăn, đến dọn nhà hay chăm sóc con trai, khiến không ít chị em xuýt xoa ghen tỵ. Mới đây, nữ diễn viên lại một lần nữa khiến chị em ngưỡng mộ khi khoe khéo hạnh phúc của mình.

Ngọc Lan viết: “Năm nay mẹ 33 tuổi, đã đến tuổi xài được màu này rồi ba ơi. Yêu ba vô cùng tận đáy lòng nhức nhối con tim này. Ps: Nhớ gói trong thùng gì mà mò mò nha. Hay giả bộ bỏ vô tủ lạnh rồi kêu mẹ mở tủ lạnh lấy nước uống nha”. Không chỉ đòi quà lộ liễu, Ngọc Lan còn gợi ý cách tặng - Ảnh: FBNV Điều đáng nói là ngay dưới bài viết, Thanh Bình đã vào đáp lời bà xã bằng một bình luận bất ngờ. Anh gửi hình con trai đầu lòng bên dưới dòng trạng thái. Nhiều người đoán rằng Thanh Bình đang ám chỉ bé Phôi chính là món quà lớn nhất anh tặng vợ. Thanh Bình khiến bà xã 'cạn lời' với cách đáp trả này - Ảnh: FBNV Nhiều người tin rằng vì thương vợ, Thanh Bình sẽ mua món đồ mà cô thích - Ảnh: FBNV

Mặt mộc không son phấn, ‘Kiều nữ’ Ngọc Lan vẫn làm không ít trái tim loạn nhịp Trở lại với công việc sau khi sinh con, Ngọc Lan không ít lần khiến chị em ngưỡng mộ với vẻ xinh đẹp, rạng rỡ khó cưỡng của mình.

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