Không quà cáp đắt tiền, đây là cách ‘Kiều nữ’ Ngọc Lan đón 8/3 đáng nhớ bên mẹ

Dịp 8/3 năm nay, Ngọc Lan quyết định cùng mẹ thực hiện bộ ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ và ý nghĩa nhất.

Trong khi hàng loạt sao Việt đang tất bật chuẩn bị những món quà ý nghĩa nhất để dành tặng mẹ ngày 8/3 sắp đến thì “Kiều nữ” Ngọc Lan lại thể hiện tình cảm với mẹ theo cách riêng.

Quốc tế Phụ nữ năm nay, bà xã Thanh Bình thuyết phục mẹ thực hiện bộ ảnh đầy ý nghĩa để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ vào dịp này.

Ngọc Lan thực hiện bộ ảnh đáng nhớ bên mẹ để mừng 8/3 - Ảnh: Internet

Để có đươc những hình ảnh đáng yêu này, Ngọc Lan đã phải bỏ nhiều công sức thuyết phục mẹ - Ảnh: Internet

Hiện tại, 'Kiều nữ' đã đón mẹ về sống chung để tiện chăm sóc - Ảnh: Internet

Dù đã có con, Ngọc Lan vẫn rất nhõng nhẽo với mẹ - Ảnh: Internet

Sau sinh, Ngọc Lan đã trở lại với công việc nên bà ngoại đang giúp chăm sóc cháu - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên từng chia sẻ, bố mất từ sớm nên mẹ chính là người chịu nhiều khó nhọc để chăm sóc và nuôi dạy cô nên người - Ảnh: Internet

Tuổi thơ khốn khó đã giúp Ngọc Lan vượt qua nhiều thử thách để có được thành công như hiện tại - Ảnh: Internet

Lối sống và tính cách của Ngọc Lan được ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ - Ảnh: Internet

Ngọc Lan răn đe con trai sau này không được ăn hiếp vợ Diễn viên Ngọc Lan chia sẻ bức ảnh đang bế con trai lúc 3 tháng tuổi và nhắn nhủ cậu bé sau này không được ăn hiếp người phụ nữ của mình.

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