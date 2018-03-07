Không quà cáp đắt tiền, đây là cách ‘Kiều nữ’ Ngọc Lan đón 8/3 đáng nhớ bên mẹ

Dịp 8/3 năm nay, Ngọc Lan quyết định cùng mẹ thực hiện bộ ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ và ý nghĩa nhất.
Trong khi hàng loạt sao Việt đang tất bật chuẩn bị những món quà ý nghĩa nhất để dành tặng mẹ ngày 8/3 sắp đến thì “Kiều nữ” Ngọc Lan lại thể hiện tình cảm với mẹ theo cách riêng.
Quốc tế Phụ nữ năm nay, bà xã Thanh Bình thuyết phục mẹ thực hiện bộ ảnh đầy ý nghĩa để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ vào dịp này.
Diễn viên Ngọc Lan chia sẻ bức ảnh đang bế con trai lúc 3 tháng tuổi và nhắn nhủ cậu bé sau này không được ăn hiếp người phụ nữ của mình.
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