'Kiều nữ' Ngọc Lan vô tình tiết lộ mối quan hệ với gia đình chồng

Dòng trạng thái mới đây của Ngọc Lan đã vô tình tiết lộ mối quan hệ hiếm có của cô với gia đình bên chồng.

Là một trong những cặp đôi đẹp, kiểu mẫu trong làng giải trí Việt, Thanh Bình và Ngọc Lan đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cuộc sống cá nhân của đôi vợ chồng trẻ cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng và giới truyền thông. Sau khi về chung nhà, Thanh Bình thường xuyên chia sẻ hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ bên tổ ấm nhỏ của mình. Ngọc Lan cũng không tiếc dành nhiều lời khen cho ông xã. Từ khi sinh em bé, cô được chồng cưng chiều và quan tâm chăm sóc hết mực.

Ngọc Lan và Thanh Bình đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh: FBNV Mới đây, “Kiều nữ” lại khiến nhiều chị em ghen tỵ khi vô tình tiết lộ về mối quan hệ tốt đẹp của cô với gia đình chồng. Nữ diễn viên còn chia sẻ một cách hóm hỉnh về thói quen cô học được từ bố Thanh Bình. Nữ diễn viên chia sẻ một cách hài hước về thói quen mà cô học được từ bố chồng - Ảnh: FBNV Cụ thể, Ngọc Lan chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: “Nãy ẵm Louis vô phòng ông nội chơi sẵn thay đồ cho Louis đi ngủ luôn, cái ông nội kêu thèm bánh mì Sài Gòn ổ bự, cái tui cũng thèm luôn, thèm bánh mì chấm sữa muốn xỉu. Để ý thấy ông nội hay gác chân, haha, con dâu cũng y chang, ngồi đâu là gác đó.

Ps: Nhà rất đông vui, mong sao cứ 2-3 tháng là tề tựu lại như vậy”. Từ những chia sẻ chân thành và ngắn gọn của Ngọc Lan, độc giả tinh ý có thể nhận ra cô có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình ông xã Thanh Bình. Ngọc Lan chia sẻ hình ảnh cả gia đình họp mặt đầu năm - Ảnh: FBNV Bố Thanh Bình say sưa ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của con trai và cháu nội - Ảnh: FBNV

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