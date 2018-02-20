Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai'

Tranh thủ những ngày nghỉ Tết cuối cùng, Ngọc Lan - Thanh Bình đưa con trai đi du Xuân. Trong khi nhiều sao Việt khác đi chơi Tết từ ngày mùng 1 thì mãi đến mùng 4 gia đình "Kiều nữ" mới sắp xếp được thời gian đi lễ chùa cùng nhau.

Xuất hiện trên phố, gia đình nhỏ gây chú ý khi cùng diện áo dài cách tân màu trắng nền nã. Bên cạnh sự đẹp đôi của Ngọc Lan - Thanh Bình thì quý tử nhà nữ diễn viên cũng thu hút người đi đường bởi gương mặt đáng yêu, các đường nét sắc sảo như con lai.