Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai'

"Kiều nữ" Ngọc Lan hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình xuống phố trong những ngày đầu Xuân Mậu Tuất 2018.
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Tranh thủ những ngày nghỉ Tết cuối cùng, Ngọc Lan - Thanh Bình đưa con trai đi du Xuân. Trong khi nhiều sao Việt khác đi chơi Tết từ ngày mùng 1 thì mãi đến mùng 4 gia đình "Kiều nữ" mới sắp xếp được thời gian đi lễ chùa cùng nhau.
Xuất hiện trên phố, gia đình nhỏ gây chú ý khi cùng diện áo dài cách tân màu trắng nền nã. Bên cạnh sự đẹp đôi của Ngọc Lan - Thanh Bình thì quý tử nhà nữ diễn viên cũng thu hút người đi đường bởi gương mặt đáng yêu, các đường nét sắc sảo như con lai.