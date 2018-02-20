Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai'

Hậu trường 20/02/2018 11:38

"Kiều nữ" Ngọc Lan hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình xuống phố trong những ngày đầu Xuân Mậu Tuất 2018.

Tranh thủ những ngày nghỉ Tết cuối cùng, Ngọc Lan - Thanh Bình đưa con trai đi du Xuân. Trong khi nhiều sao Việt khác đi chơi Tết từ ngày mùng 1 thì mãi đến mùng 4 gia đình "Kiều nữ" mới sắp xếp được thời gian đi lễ chùa cùng nhau.

Xuất hiện trên phố, gia đình nhỏ gây chú ý khi cùng diện áo dài cách tân màu trắng nền nã. Bên cạnh sự đẹp đôi của Ngọc Lan - Thanh Bình thì quý tử nhà nữ diễn viên cũng thu hút người đi đường bởi gương mặt đáng yêu, các đường nét sắc sảo như con lai.

Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai' - Ảnh 1
Bé Louis nhà Ngọc Lan hiện đã hơn 1 tuổi và rất biết cách tạo dáng chụp hình - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai' - Ảnh 2
Cậu bé được khen đẹp như con lai - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai' - Ảnh 3
Sau gần 2 năm kết hôn, Thanh Bình - Ngọc Lan vẫn luôn ngọt ngào như lúc mới yêu - Ảnh: FBNV

Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai' - Ảnh 4

Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai' - Ảnh 5

Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai' - Ảnh 6
Gia đình nhỏ đi du Xuân cùng người thân - Ảnh: FBNV

Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai' - Ảnh 7

Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai' - Ảnh 8
Cả gia đình cùng diện áo dài cách tân màu trắng đơn giản - Ảnh: FBNV

Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai' - Ảnh 9

Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai' - Ảnh 10
Ngọc Lan đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai' - Ảnh 11

Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai' - Ảnh 12

Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai' - Ảnh 13

Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai' - Ảnh 14
Thanh Bình được nhiều người ngưỡng mộ vì rất khéo chiều vợ, chăm con - Ảnh: FBNV
‘Kiều nữ’ Ngọc Lan: 'Người chồng nào bắt buộc vợ chỉ ăn Tết nhà nội là thực sự quê mùa'

‘Kiều nữ’ Ngọc Lan: 'Người chồng nào bắt buộc vợ chỉ ăn Tết nhà nội là thực sự quê mùa'

Một năm đã qua, Ngọc Lan có dịp ngồi lại để kể với chúng tôi nhiều điều cô nghĩ, nhiều thứ cô muốn xoay quanh cuộc sống gia đình.

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