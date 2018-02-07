Mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, Ngọc Lan khiến chị em nghẹn ngào khi nói điều này

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, “Kiều nữ” Ngọc Lan vừa chia sẻ lại bài viết của ông xã Thanh Bình cách đây 1 năm. Cô nhớ lại khoảnh khắc nghẹn ngào và xúc động vỡ òa trong giây phút con trai đầu lòng chào đời.

Ngọc Lan viết đầy cảm xúc: “Chàng trai có tuổi, cùng ba mẹ xây tiếp ngôi nhà hạnh phúc nhé. 12 tháng qua biết bao nhiêu là kỷ niệm. À! bây giờ thì ba mẹ bắt đầu chiến đấu với sự quậy phá và biết thể hiện cái tôi của con. Cuộc chiến này không cân sức. Nhưng ba mẹ sẽ ráng yêu con. Đọc lại bài của ba, mẹ khóc nhè… hihi. Mẹ yêu ba”.