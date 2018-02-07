Mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, Ngọc Lan khiến chị em nghẹn ngào khi nói điều này

Hậu trường 07/02/2018 20:24

Ngọc Lan khiến nhiều bà mẹ đồng cảm, nghẹn ngào khi chia sẻ cảm xúc của mình nhân ngày con trai đầu lòng tròn 1 tuổi.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, “Kiều nữ” Ngọc Lan vừa chia sẻ lại bài viết của ông xã Thanh Bình cách đây 1 năm. Cô nhớ lại khoảnh khắc nghẹn ngào và xúc động vỡ òa trong giây phút con trai đầu lòng chào đời.

Ngọc Lan viết đầy cảm xúc: “Chàng trai có tuổi, cùng ba mẹ xây tiếp ngôi nhà hạnh phúc nhé. 12 tháng qua biết bao nhiêu là kỷ niệm. À! bây giờ thì ba mẹ bắt đầu chiến đấu với sự quậy phá và biết thể hiện cái tôi của con. Cuộc chiến này không cân sức. Nhưng ba mẹ sẽ ráng yêu con. Đọc lại bài của ba, mẹ khóc nhè… hihi. Mẹ yêu ba”.

Mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, Ngọc Lan khiến chị em nghẹn ngào khi nói điều này - Ảnh 1
Ngọc Lan rơi nước mắt khi đọc dòng trạng thái đầy cảm xúc của ông xã sau 1 năm - Ảnh: FBNV

Bà mẹ một con chia sẻ, bé Phôi chính là một mảnh ghép không thể thiếu giúp tổ ấm nhỏ của cô thêm trọn vẹn hơn. Tuy hiện tại con đã lớn, khá tinh nghịch nhưng Ngọc Lan và ông xã Thanh Bình sẽ luôn yêu thương và dõi theo bước chân của con. Tâm sự của cô đã làm "tan chảy" trái tim của nhiều người, nhất là các bậc làm cha mẹ.

Mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, Ngọc Lan khiến chị em nghẹn ngào khi nói điều này - Ảnh 2
Ngọc Lan ôm con trai vào lòng ngay sau khi em bé chào đời - Ảnh: FBNV
Mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, Ngọc Lan khiến chị em nghẹn ngào khi nói điều này - Ảnh 3
Hình ảnh ấm áp này khiến các mẹ không kìm được cảm xúc của mình - Ảnh: FBNV

Cùng ngắm khoảnh khắc tinh nghịch, đáng yêu của bé Phôi được Ngọc Lan chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình.

Mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, Ngọc Lan khiến chị em nghẹn ngào khi nói điều này - Ảnh 4
Bé Phôi hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ - Ảnh: NVCC
Mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, Ngọc Lan khiến chị em nghẹn ngào khi nói điều này - Ảnh 5
Cậu bé càng lớn càng đáng yêu - Ảnh: NVCC

Mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, Ngọc Lan khiến chị em nghẹn ngào khi nói điều này - Ảnh 6

Mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, Ngọc Lan khiến chị em nghẹn ngào khi nói điều này - Ảnh 7
Con trai Ngọc Lan khá lanh lợi và dễ thương khi thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ - Ảnh: FBNV
Mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, Ngọc Lan khiến chị em nghẹn ngào khi nói điều này - Ảnh 8
Dù khá bận rộn nhưng Thanh Bình và Ngọc Lan luôn dành nhiều thời gian...
Mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, Ngọc Lan khiến chị em nghẹn ngào khi nói điều này - Ảnh 9
...để chăm sóc và vui chơi cùng con - Ảnh: NVCC
Lộ hình ảnh đầu tiên về căn nhà 'khủng' Thanh Bình tặng bà xã Ngọc Lan và con trai trong ngày cận Tết

Lộ hình ảnh đầu tiên về căn nhà 'khủng' Thanh Bình tặng bà xã Ngọc Lan và con trai trong ngày cận Tết

Thanh Bình hạnh phúc vì sau nhiều tháng vất vả thì căn nhà 5 tầng anh tặng bà xã Ngọc Lan và con trai đã bước vào công đoạn cuối cùng.

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