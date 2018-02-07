Mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi, Ngọc Lan khiến chị em nghẹn ngào khi nói điều này

Ngọc Lan khiến nhiều bà mẹ đồng cảm, nghẹn ngào khi chia sẻ cảm xúc của mình nhân ngày con trai đầu lòng tròn 1 tuổi.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, “Kiều nữ” Ngọc Lan vừa chia sẻ lại bài viết của ông xã Thanh Bình cách đây 1 năm. Cô nhớ lại khoảnh khắc nghẹn ngào và xúc động vỡ òa trong giây phút con trai đầu lòng chào đời.
Ngọc Lan viết đầy cảm xúc: “Chàng trai có tuổi, cùng ba mẹ xây tiếp ngôi nhà hạnh phúc nhé. 12 tháng qua biết bao nhiêu là kỷ niệm. À! bây giờ thì ba mẹ bắt đầu chiến đấu với sự quậy phá và biết thể hiện cái tôi của con. Cuộc chiến này không cân sức. Nhưng ba mẹ sẽ ráng yêu con. Đọc lại bài của ba, mẹ khóc nhè… hihi. Mẹ yêu ba”.
Bà mẹ một con chia sẻ, bé Phôi chính là một mảnh ghép không thể thiếu giúp tổ ấm nhỏ của cô thêm trọn vẹn hơn. Tuy hiện tại con đã lớn, khá tinh nghịch nhưng Ngọc Lan và ông xã Thanh Bình sẽ luôn yêu thương và dõi theo bước chân của con. Tâm sự của cô đã làm "tan chảy" trái tim của nhiều người, nhất là các bậc làm cha mẹ.
Cùng ngắm khoảnh khắc tinh nghịch, đáng yêu của bé Phôi được Ngọc Lan chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình.