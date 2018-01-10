Sau thời gian nghỉ ngơi và sinh con, Ngọc Lan đã trở lại với công việc một cách đầy hăng say. Mới đây, bà xã Thanh Bình đã có những chia sẻ chân thành với Phụ nữ & Gia đình về cuộc sống hiện tại và những dự định mới trong công việc. Đặc biệt, bà mẹ một con cũng không ngại thổ lộ bí quyết "giữ lửa" cho hôn nhân.

Là một diễn viên cá tính và tài năng, Ngọc Lan nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng. Không chỉ được ngưỡng mộ về tài năng, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn của cô cũng là niềm ao ước của biết bao chị em.

- Đã trở lại với guồng quay công việc, chị cảm thấy công việc hiện tại có gì khác với trước khi sinh con?

Khi chưa có con, Lan sẽ tập trung toàn bộ cho công việc và hầu như không phải bận tâm đến những vấn đề khác. Nhưng hiện thì mọi thứ thay đổi rất nhiều, đặc biệt là những lúc buồn chán hoặc áp lực công việc Lan thường mở hình con ra xem và coi đó như mục đích để bản thân cố gắng phấn đấu nhiều hơn.

Ngoài ra, khi có bé Phôi thì thời gian cũng bị giới hạn rất nhiều, vì ngoài công việc, Lan phải dành thời gian bên cạnh và chăm sóc con.

- Chị có thể chia sẻ một chút về bé Phôi? Cậu bé bám ba hay mẹ hơn?

Anh Bình là người rất thương vợ và yêu con. Nên từ lúc Phôi còn nhỏ, anh đã thường xuyên thức đêm để thay Lan chăm bé. Do đó, Phôi rất bám ba. Tuy nhiên khoảng 3 tháng trở lại đây, ông xã bận rộn với việc xây nhà mới nên Lan là người thường xuyên bên cạnh con trai và bé cũng rất quý mến mẹ.

Thanh Bình luôn sát cánh bên vợ trong việc chăm con - Ảnh: NVCC

- Công việc của anh Bình phải thường xuyên ra ngoài và giao tiếp với nhiều người, vậy có bao giờ chị lo sợ anh có người khác?

Đến thời điểm hiện tại thì mình chưa lo về chuyện này vì anh Bình cho Lan một niềm tin vững chắc và tuyệt đối. Anh là người chồng mẫu mực, một người cha có trách nhiệm. Không chỉ biết yêu vợ, thương con, mà anh còn rất hiểu tâm lý của một người mẹ, một bà bầu và một phụ nữ sau sinh, chính vì điều đó anh Bình chưa bao giờ có hành động gì khiến bản thân mình lo lắng hay mất niềm tin.

- Đã bao giờ chị ghen với một người phụ nữ khác?

Bản thân Ngọc Lan cũng là một phụ nữ như bao người khác, đôi khi cũng suy nghĩ và nghi ngờ. Những lúc như vậy mình thường rất dễ khóc và nói suy nghĩ trong lòng cho anh Bình nghe. May mắn là anh rất hiểu suy nghĩ của vợ, một phụ nữ sau sinh thường rất nhạy cảm. Do đó, anh luôn dùng hành động và lời nói của mình để Lan tin tưởng và không bị lung lay.

Con trai chính là động lực để Ngọc Lan phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp - Ảnh: NVCC

- Về cách nuôi dạy bé Phôi, chị và anh có khi nào bất đồng quan điểm không? Nếu có thì chị làm sao để thuyết phục chồng?

Hai vợ chồng là hai cá thể sống trong hai môi trường khác nhau và quyết định về chung nhà để tạo ra một cá thể khác thì chắc chắn sẽ có bất đồng. Dù mục đích giống nhau, nhưng cách chăm sóc con của đàn ông và phụ nữ cũng sẽ có nhiều trái ngược. Nhưng điều quan trọng là hai vợ chồng có chịu lắng nghe, thấu hiểu và dung hòa với nhau hay không.

Những lúc bất đồng quan điểm thì mình sẽ là người làm hòa nhiều hơn. Vì nếu không ai chịu “xuống nước” trước thì xảy ra tranh cãi và Lan không muốn lớn tiếng trước mặt con mình. Theo Lan nếu hai vợ chồng giận nhau thì người phụ nữ sẽ chịu thiệt thòi nhiều hơn nên mình sẽ im lặng để gia đình ấm êm.

- Cuộc sống vợ chồng chắc không tránh khỏi giận hờn, những lúc như vậy thì ai là người giải hòa trước?

Những vấn đề nhẹ nhàng, vợ chồng bàn luận nêu ra quan điểm cá nhân thì không có vấn đề gì. Nhưng có nhiều trường hợp vì áp lực công việc, chăm sóc con… thì những vấn đề nhỏ có thể biến thành chuyện lớn. Những lúc như vậy mình thường khóc và ông xã sẽ là người giải hòa và vỗ về nhiều hơn. Những lúc không có nước mắt thì Lan sẽ là người nhường nhịn.

Cuộc sống ấm êm, hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người ao ước - Ảnh: NVCC

- Từ khi có thêm thành viên mới thì tình cảm của anh chị có gì thay đổi không? Có bao giờ chị “ghen” khi anh Bình dành nhiều thời gian cho con trai?

Nhiều lúc Lan nói vui với con trai rằng “trời ơi! từ bây giờ vì ông mà tôi không thể đi chơi với chồng được nữa”. Song, với hai vợ chồng thì con luôn là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, Phôi cũng có người phụ trông nên Lan và anh Bình không cảm thấy vất vả nhiều. Đặc biệt, những lúc rảnh rỗi cả hai cũng dành thời gian để vun vén tình cảm nhiều hơn.

Lan vẫn mê anh Bình lắm (cười). Con thì vẫn mê nhưng mê kiểu khác và tình cảm đó không thể thay thế được. Với Lan thì chồng và con là hai người không thể thay thế.

- Anh chị có dự định gì về công việc và sinh thêm em cho Phôi trong năm 2018?

Năm 2018 Lan có nhiều dự định mới trong nghệ thuật. Lan sẽ bù đắp lại những gì chưa làm được trong năm vừa qua để đền đáp lại sự trông đợi của khán giả với mình.

Dự định cuối năm 2018 Lan sẽ có bầu, mình muốn sinh cho Phôi một cô em gái.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ chân thành vừa rồi!