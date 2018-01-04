Diện đầm công chúa lộng lẫy, Ngọc Lan vẫn 'lép vế' khi đứng cạnh con trai 1 tuổi đẹp như con lai

Hậu trường 04/01/2018 11:38

Lần đầu đưa con trai đi tham dự event, Thanh Bình và Ngọc Lan mát lòng khi nhận được cơn mưa lời khen của công chúng vì bé càng lớn càng đáng yêu.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Lan khoe ảnh cả gia đình ăn mặc lộng lẫy đi tham dự sự kiện cùng nhau.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên "Kiều nữ" và ông xã đưa con trai đi cùng. Dù chỉ gần 1 tuổi nhưng bé Phôi đã tạo được ấn tượng mạnh với công chúng vì vẻ ngoài phổng phao, xinh xắn như thiên thần.

Diện đầm công chúa lộng lẫy, Ngọc Lan vẫn 'lép vế' khi đứng cạnh con trai 1 tuổi đẹp như con lai - Ảnh 1

Ngọc Lan khoe ảnh cùng ông xã Thanh Bình và con trai tham gia sự kiện của một người đồng nghiệp thân thiết - Ảnh: FBNV

Diện đầm công chúa lộng lẫy, Ngọc Lan vẫn 'lép vế' khi đứng cạnh con trai 1 tuổi đẹp như con lai - Ảnh 2

Thanh Bình diện áo vest lịch lãm chụp hình lưu niệm cùng con trai và vợ - Ảnh: FBNV

Diện đầm công chúa lộng lẫy, Ngọc Lan vẫn 'lép vế' khi đứng cạnh con trai 1 tuổi đẹp như con lai - Ảnh 3

Gia đình nhỏ tạo được ấn tượng mạnh với khách mời và cả giới truyền thông khi xuất hiện cùng nhau - Ảnh: FBNV

Diện đầm công chúa lộng lẫy, Ngọc Lan vẫn 'lép vế' khi đứng cạnh con trai 1 tuổi đẹp như con lai - Ảnh 4

Trong khi Ngọc Lan và Thanh Bình diện đầm công chúa cùng vest lịch lãm thì bé Phôi cũng gây chú ý với áo sơ mi, quần jean và nơ - Ảnh: FBNV

Diện đầm công chúa lộng lẫy, Ngọc Lan vẫn 'lép vế' khi đứng cạnh con trai 1 tuổi đẹp như con lai - Ảnh 5

Gần một tuổi nhưng bé Phôi khá cứng cáp và bụ bẫm khi đứng cạnh mẹ - Ảnh: FBNV

Diện đầm công chúa lộng lẫy, Ngọc Lan vẫn 'lép vế' khi đứng cạnh con trai 1 tuổi đẹp như con lai - Ảnh 6

Khán giả tan chảy khi nhìn biểu cảm khó đỡ của quý tử nhà Thanh Bình - Ảnh: FBNV

Diện đầm công chúa lộng lẫy, Ngọc Lan vẫn 'lép vế' khi đứng cạnh con trai 1 tuổi đẹp như con lai - Ảnh 7

Nhiều người nhận xét bé Phôi rất dễ thương vì thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ - Ảnh: FBNV

Diện đầm công chúa lộng lẫy, Ngọc Lan vẫn 'lép vế' khi đứng cạnh con trai 1 tuổi đẹp như con lai - Ảnh 8

Cậu bé đã biết tạo dáng ngộ nghĩnh trước ống kính - Ảnh: FBNV

Diện đầm công chúa lộng lẫy, Ngọc Lan vẫn 'lép vế' khi đứng cạnh con trai 1 tuổi đẹp như con lai - Ảnh 9

Con trai Ngọc Lan chào đời vào tháng 2/2017, được đặt tên là Louis Nguyễn - Ảnh: FBNV

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