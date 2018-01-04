Diện đầm công chúa lộng lẫy, Ngọc Lan vẫn 'lép vế' khi đứng cạnh con trai 1 tuổi đẹp như con lai

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Lan khoe ảnh cả gia đình ăn mặc lộng lẫy đi tham dự sự kiện cùng nhau.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên "Kiều nữ" và ông xã đưa con trai đi cùng. Dù chỉ gần 1 tuổi nhưng bé Phôi đã tạo được ấn tượng mạnh với công chúng vì vẻ ngoài phổng phao, xinh xắn như thiên thần.