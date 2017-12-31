Thanh Bình bất ngờ tiết lộ bí mật về bà xã Ngọc Lan sau hơn 1 năm kết hôn

Sau khi kết hôn, Ngọc Lan và ông xã đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Mới đây, Thanh Bình bất ngờ chia sẻ bí mật về sở thích ăn uống của vợ khiến người hâm mộ thích thú.

Trên Facebook, Thanh Bình vừa chia sẻ hình ảnh đáng yêu của bà xã trong ngày cuối năm kèm dòng trạng thái khá hài hước: “Đừng hỏi cô ấy thích ăn gì nhất, vì cô ấy thích không chừa món nào, rất dễ nuôi”.

Thanh Bình chia sẻ hình ảnh vui vẻ của bà xã Ngọc Lan dịp cuối năm - Ảnh: FBNV

Kể về thói quen ăn uống của vợ sau thời gian dài chung sống, Thanh Bình nhận được nhiều phản ứng thú vị từ bạn bè và cư dân mạng.

Bạn bè của cặp đôi hào hứng để lại bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: FBNV

Trái ngược với những thành công trong sự nghiệp, “Kiều nữ” Ngọc Lan khá lận đận trong chuyện tình cảm. Sau nhiều đau khổ, hiện tại nữ diễn viên đã được bù đắp khi tìm được cho mình một bến đỗ hạnh phúc bên ông xã Thanh Bình.

Khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ trong ngày trọng đại - Ảnh: Internet

Ngọc Lan và Thanh Bình chính thức về chung nhà vào tháng 7/2016. Hiện tại tình yêu của cặp đôi đã kết tinh trái ngọt đầu tiên là bé Phôi. Sau sinh con, “Kiều nữ” nhanh chóng quay lại với công việc, đồng thời cô cũng dành nhiều tâm huyết để vun vén và chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình.

Ngọc Lan và Thanh Bình đang có cuộc sống vô cùng trọn vẹn, ấm áp - Ảnh: FBNV

Thanh Bình - Ngọc Lan không ngại 'hóa trẻ con' để chụp ảnh cùng con trai Trong bộ ảnh chào đón giáng sinh và năm mới, cả gia đình Ngọc Lan - Thanh Bình cùng diện đồ giống nhau và tươi cười đầy hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-binh-bat-ngo-tiet-lo-bi-mat-ve-ba-xa-ngoc-lan-sau-hon-1-nam-ket-hon-264794.html