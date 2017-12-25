Thanh Bình - Ngọc Lan không ngại 'hóa trẻ con' để chụp ảnh cùng con trai

Trong bộ ảnh chào đón giáng sinh và năm mới, cả gia đình Ngọc Lan - Thanh Bình cùng diện đồ giống nhau và tươi cười đầy hạnh phúc.
- Thanh Bình nhắn bà xã Ngọc Lan: ‘Làm gì có đàn ông nào vừa ngoan, vâng lời, không biết ăn nhậu vừa kiếm nhiều tiền cho vợ con hưởng thụ’
Năm đầu tiên được đón giáng sinh cùng con trai, Ngọc Lan - Thanh Bình đều có những cảm xúc nôn nao khó tả. Mới đây, cả gia đình nhỏ cùng diện đồ giống nhau và hóa thân thành những chú Tuần Lộc đáng yêu.
Bé Louis mới 11 tháng tuổi nhưng đã biết tạo dáng và thể hiện biểu cảm trước ống kính. Cậu bé phối hợp ăn ý cùng bố mẹ để cho ra những bức hình đẹp long lanh. Sự đáng yêu, hoạt bát và nhanh nhẹn trước tuổi của con trai Ngọc Lan - Thanh Bình nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng.
“Ông bố bà mẹ trẻ đón giáng sinh đầu tiên với chức vụ mới nên hớn quá hớn. Giáng sinh an lành và ngập tràn hồng ân Thiên Chúa nha cả nhà” - Ngọc Lan viết.