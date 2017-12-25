Thanh Bình - Ngọc Lan không ngại 'hóa trẻ con' để chụp ảnh cùng con trai

Trong bộ ảnh chào đón giáng sinh và năm mới, cả gia đình Ngọc Lan - Thanh Bình cùng diện đồ giống nhau và tươi cười đầy hạnh phúc.

Năm đầu tiên được đón giáng sinh cùng con trai, Ngọc Lan - Thanh Bình đều có những cảm xúc nôn nao khó tả. Mới đây, cả gia đình nhỏ cùng diện đồ giống nhau và hóa thân thành những chú Tuần Lộc đáng yêu.

Bé Louis mới 11 tháng tuổi nhưng đã biết tạo dáng và thể hiện biểu cảm trước ống kính. Cậu bé phối hợp ăn ý cùng bố mẹ để cho ra những bức hình đẹp long lanh. Sự đáng yêu, hoạt bát và nhanh nhẹn trước tuổi của con trai Ngọc Lan - Thanh Bình nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng.

“Ông bố bà mẹ trẻ đón giáng sinh đầu tiên với chức vụ mới nên hớn quá hớn. Giáng sinh an lành và ngập tràn hồng ân Thiên Chúa nha cả nhà” - Ngọc Lan viết.

Sau một năm kết hôn, Ngọc Lan - Thanh Bình đã có một cậu con trai kháu khỉnh - Ảnh: FBNV

Gia đình Ngọc Lan - Thanh Bình rạng rỡ trong bộ ảnh giáng sinh - Ảnh: FBNV

Thanh Bình - Ngọc Lan không ngại diện đồ nổi để chụp ảnh cùng con trai - Ảnh: FBNV

Bé Louis vừa tròn 11 tháng tuổi và rất hiếu động - Ảnh: FBNV

Theo Ngọc Lan, con trai cô giống ông nội nhiều hơn ba mẹ - Ảnh: FBNV

Cậu bé biết cách tạo dáng trước ống kính theo sự chỉ dẫn của mẹ - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-binh-ngoc-lan-khong-ngai-hoa-tre-con-de-chup-anh-cung-con-trai-263899.html