Thanh Bình nhắn bà xã Ngọc Lan: ‘Làm gì có đàn ông nào vừa ngoan, vâng lời, không biết ăn nhậu vừa kiếm nhiều tiền cho vợ con hưởng thụ’

Giải trí 23/10/2017 14:58

Nổi tiếng là chiều chuộng bà xã Ngọc Lan không khác gì bà hoàng, thế nhưng Thanh Bình cũng có lúc lo lắng vì mình chưa phải là người chồng người hoàn hảo, sợ một lúc nào đó Ngọc Lan sẽ chê nên nam diễn viên nhắn nhủ mẹ bé Phôi hãy biết chấp nhận những khuyết điểm của chồng chứ đừng đòi hỏi quá nhiều.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Bình đính kèm hình ảnh con trai 10 tháng tuổi vào bài trích dẫn những câu nói triết lý của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, ngầm ý nhắn nhủ Ngọc Lan hãy biết hài lòng với những gì mình đang có.

Thanh Bình nhắn bà xã Ngọc Lan: ‘Làm gì có đàn ông nào vừa ngoan, vâng lời, không biết ăn nhậu vừa kiếm nhiều tiền cho vợ con hưởng thụ’ - Ảnh 1
Thanh Bình trích dẫn những câu nói của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn để mong vợ đừng so đo với những khuyết điểm của mình - Ảnh: FBNV

“Chọn một người đàn ông đẹp trai hào hoa thì phải chấp nhận anh ấy phong lưu. Chọn một người đàn ông biết kiếm nhiều tiền để được hưởng thụ thì phải chấp nhận anh ấy ít có thời gian chăm sóc cho gia đình.

Chọn một người đàn ông ở nhà chăm sóc gia đình thì phải chấp nhận anh ấy ít biết kiếm nhiều tiền. Chọn người đàn ông ngoan hiền, biết vâng lời thì phải chấp nhận anh ấy là trẻ con. Chọn một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường thì phải chấp nhận anh ấy ngang ngược.

Chọn một người đàn ông giỏi giang và bản lĩnh thì phải chấp nhận anh ấy gia trưởng. Chọn một người đàn ông phong trần thì phải chấp nhận anh ấy lãng tử, phiêu lưu. Chọn một người đàn ông "nữ tính" thì phải chấp nhận anh ấy có tính "đàn bà" - Thanh Bình viết.

Thanh Bình nhắn bà xã Ngọc Lan: ‘Làm gì có đàn ông nào vừa ngoan, vâng lời, không biết ăn nhậu vừa kiếm nhiều tiền cho vợ con hưởng thụ’ - Ảnh 2
Thanh Bình đính kèm hình ảnh bé Phôi trong bài chia sẻ, cậu bé được cho là sở hữu nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ - Ảnh: FBNV

Qua những câu nói trên, Thanh Bình khẳng định trên đời không có người đàn ông nào hoàn hảo đến mức lúc nào cũng răm rắp nghe lời vợ, không nhậu nhẹt đàn đúm, chỉ ở nhà quanh quẩn chăm con mà vẫn kiếm được nhiều tiền để lo cho gia đình. Đồng thời, ông bố trẻ cũng không quên nhắn nhủ bà xã Ngọc Lan rằng đừng quá khắt khe khi anh đã cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm với vợ con.

“Làm gì có đàn ông nào vừa ngoan, hiền, vâng lời, ở nhà quanh quẩn với gia đình, không biết ăn nhậu, không quan hệ bạn bè mà vẫn kiếm nhiều tiền cho gia đình vợ con hưởng thụ sung sướng, miễn là đừng gặp phải đàn ông vô dụng là được.

Cái gì cũng có cái giá của nó mà. Hãy vì hai chữ hạnh phúc mà chấp nhận sự tương đối. Hạnh phúc ở tại lòng ta mà, đừng suy diễn, đừng tự làm khổ chính mình, chỉ cần một người đàn ông tử tế và trách nhiệm là đủ” - Thanh Bình nhắn gửi Ngọc Lan.

Dưới chia sẻ của ông xã, nữ diễn phim Kiều nữ và đại gia nhanh chóng like và để lại bình luận hài hước: “Mình sẽ chọn bạn trong hình (bé Phôi), vừa đẹp trai, chỉ biết bú và ngủ, lâu lâu cào mặt chơi”.

Thanh Bình và Ngọc Lan là cặp vợ chồng nổi tiếng có cuộc sống gia đình hạnh phúc bậc nhất trong showbiz Việt. Trong khi Ngọc Lan rất biết cách chiều lòng ông xã thì Thanh Bình cũng luôn chứng tỏ là người đàn ông “soái ca”, làm đủ mọi việc từ lớn đến nhỏ trong gia đình.

Thanh Bình nhắn bà xã Ngọc Lan: ‘Làm gì có đàn ông nào vừa ngoan, vâng lời, không biết ăn nhậu vừa kiếm nhiều tiền cho vợ con hưởng thụ’ - Ảnh 3
Vợ chồng Thanh Bình - Ngọc Lan lúc nào cũng xuất hiện bên nhau đầy hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

Ngọc Lan từng thừa nhận, cô phải tu ngàn kiếp mới gặp ông xã tuyệt vời như bố bé Phôi. Tuy chưa hoàn hảo nhưng Thanh Bình luôn cố gắng hết sức để che chở cho mẹ con Ngọc Lan. Anh không chỉ là trụ cột kinh tế chính trong gia đình mà còn sẵn sàng thức đêm thức hôm chăm con để vợ có thời gian nghỉ ngơi sau thời kỳ sinh nở.

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