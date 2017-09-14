'Kiều nữ' Ngọc Lan thừa nhận 'tu ngàn kiếp' mới lấy được Thanh Bình

Dù không lấy chồng đại gia nhưng cuộc sống của Ngọc Lan sau khi kết hôn vẫn khiến nhiều người mơ ước. Đặc biệt, mới đây, “Kiều nữ” vừa lên tiếng khẳng định "tu ngàn kiếp" mới lấy được ông xã Thanh Bình.

Diễn viên Ngọc Lan khiến nhiều người ngưỡng mộ khi lấy một người chồng biết yêu thương và chăm lo cho gia đình Không chỉ giúp vợ quán xuyến công việc nhà, Thanh Bình còn giúp bà xã chăm sóc con, lo chu toàn mọi việc.

Mới đây, “Kiều nữ” khiến dân mạng chú ý khi đăng dòng trạng thái thể hiện sự biết ơn của mình với ông xã. Cô viết: “Chồng tôi là một người đàn ông đáng mơ ước đúng không? Chưa bao giờ anh làm tôi buồn lòng, chưa bao giờ lớn tiếng hay cáu gắt với tôi, chưa bao giờ bỏ vợ con ở nhà một mình để nhậu nhẹt với bạn bè”.

Đặc biệt, cô nàng còn nhắn nhủ với mọi người rằng đừng ai gieo tiếng xấu cho ông xã mình.

Dành nhiều lời khen cho ông xã Thanh Bình nhưng “Kiều nữ” lại tự nhận mình còn tệ: “Còn tôi thì quá tệ, tệ tới mức tôi không dám nhìn mình trong gương luôn í".

Dòng trạng thái của nữ diễn viên thu hút sự chú ý của dân mạng, các fan hâm mộ đã gửi đến Ngọc Lan lời chúc vì sau những thăng trầm cuối cùng nữ diễn viên cùng tìm được hạnh phúc.

Đặc biệt, khi trả lời bình luận của các fan, bà xã Thanh Bình còn tự hào nhận rằng “chị tu chắc ngàn kiếp” mới được như vậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-hon-nhan-van-nguoi-me-kieu-nu-ngoc-lan-thua-nhan-tu-ngan-kiep-moi-lay-duoc-thanh-binh-234424.html