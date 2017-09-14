Cuộc sống hôn nhân vạn người mê, 'Kiều nữ' Ngọc Lan thừa nhận 'tu ngàn kiếp' mới lấy được Thanh Bình

Hậu trường 14/09/2017 11:28

Dù không lấy chồng đại gia nhưng cuộc sống của Ngọc Lan sau khi kết hôn vẫn khiến nhiều người mơ ước. Đặc biệt, mới đây, “Kiều nữ” vừa lên tiếng khẳng định "tu ngàn kiếp" mới lấy được ông xã Thanh Bình.

Diễn viên Ngọc Lan khiến nhiều người ngưỡng mộ khi lấy một người chồng biết yêu thương và chăm lo cho gia đình Không chỉ giúp vợ quán xuyến công việc nhà, Thanh Bình còn giúp bà xã chăm sóc con, lo chu toàn mọi việc.

Mới đây, “Kiều nữ” khiến dân mạng chú ý khi đăng dòng trạng thái thể hiện sự biết ơn của mình với ông xã. Cô viết: “Chồng tôi là một người đàn ông đáng mơ ước đúng không? Chưa bao giờ anh làm tôi buồn lòng, chưa bao giờ lớn tiếng hay cáu gắt với tôi, chưa bao giờ bỏ vợ con ở nhà một mình để nhậu nhẹt với bạn bè”.

Đặc biệt, cô nàng còn nhắn nhủ với mọi người rằng đừng ai gieo tiếng xấu cho ông xã mình.

'Kiều nữ' Ngọc Lan thừa nhận 'tu ngàn kiếp' mới lấy được Thanh Bình
Ngọc Lan viết những lời "có cánh" khen ngợi ông xã Thanh Bình trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: Internet

Dành nhiều lời khen cho ông xã Thanh Bình nhưng “Kiều nữ” lại tự nhận mình còn tệ: “Còn tôi thì quá tệ, tệ tới mức tôi không dám nhìn mình trong gương luôn í".

Dòng trạng thái của nữ diễn viên thu hút sự chú ý của dân mạng, các fan hâm mộ đã gửi đến Ngọc Lan lời chúc vì sau những thăng trầm cuối cùng nữ diễn viên cùng tìm được hạnh phúc.

Đặc biệt, khi trả lời bình luận của các fan, bà xã Thanh Bình còn tự hào nhận rằng “chị tu chắc ngàn kiếp” mới được như vậy.

Cuộc sống hôn nhân vạn người mê, 'Kiều nữ' Ngọc Lan thừa nhận 'tu ngàn kiếp' mới lấy được Thanh Bình - Ảnh 2
Ngọc Lan được nhiều người ngưỡng mộ khi lấy được người chồng tốt, biết yêu thương vợ con. Nữ diễn viên thừa nhận tu ngàn kiếp" mới được hạnh phúc như vậy- Ảnh: Internet

'Kiều nữ' Ngọc Lan thừa nhận 'tu ngàn kiếp' mới lấy được Thanh Bình
Ngọc Lan và Thanh Bình là cặp đôi đẹp và được nhiều người ngưỡng mộ. Ngoài hoạt động trong làng giải trí Việt thì cuộc sống của cả hai được rất nhiều người quan tâm - Ảnh: Internet

Từ khóa:   Ngọc Lan vợ chồng Ngọc Lan thanh bình ngọc lan hạnh phúc bên chồng

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 42 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 42 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 42 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42