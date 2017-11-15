Ngọc Lan tiết lộ nỗi sợ khi mỗi lần Thanh Bình mở nhạc Trịnh, lặng người khi biết lý do

Mỗi lần nghe nhạc Trịnh, Thanh Bình đều chảy nước mắt nhớ người mẹ quá cố khiến "Kiều nữ" Ngọc Lan cũng sụt sùi theo.

Một buổi sáng cùng chồng ngồi trên xe, Ngọc Lan vô tình nhìn thấy Thanh Bình rơi nước mắt khi radio phát lại những ca khúc nhạc Trịnh. Hơn ai hết, cô hiểu ông xã đang nghĩ về mẹ, nghĩ về những ký ức tuổi thơ được mẹ hát cho nghe những giai điệu thân quen. Đây cũng là lý do nữ diễn viên phim Kiều nữ và đại gia rất sợ mỗi lần Thanh Bình bật loại nhạc này, vì cô biết đó là lúc anh đang nhớ mẹ đến thắt lòng.

“Em sợ lắm mỗi khi anh mở nhạc Trịnh, vì em biết, những lúc như vậy anh nhớ mẹ lắm. Nhạc Trịnh gắn liền với mẹ, gắn liền với tuổi thơ anh. Ký ức những ngày thơ ấu của anh là hình ảnh mẹ thức đêm làm việc và nghêu ngao hát theo những bài nhạc này. Em sợ vì em không biết làm gì cho anh, không biết làm sao để xoa dịu cho anh sự mất mát ấy.” - Ngọc Lan thương chồng vì mất mẹ quá sớm.

Không thể làm gì hơn để lấp đầy sự trống trải trong lòng Thanh Bình, Ngọc Lan dịu dàng lau nước mắt cho chồng và cố gắng giữ yên lặng khi ở bên anh. Bà mẹ một con cũng không quên nhắc đến cậu con trai bé bỏng để an ủi người đàn ông của đời mình. "Và sáng nay vô tình nhạc trên xe là tiếp tục những bài nhạc Trịnh tối qua nghe dở. Và...anh đã khóc đấy! Anh chảy nước mắt đấy vì anh nhớ mẹ. Thương biết bao nhiêu, cái bạn bánh bao trong hình cũng thương anh lắm, lau lau nước mắt nha” - Ngọc Lan an ủi Thanh Bình. Ngọc Lan từng chia sẻ mẹ của Thanh Bình đã mất từ trước khi cô về nhà làm dâu. Ngọc Lan và Thanh Bình ở riêng chứ không sống chung với gia đình chồng. Qua những lời kể của ông xã, cô luôn ngưỡng mộ mẹ chồng vì bà là người phụ nữ điềm đạm, chịu nhiều hy sinh và được cả dòng họ yêu quý.

Thanh Bình nhắn bà xã Ngọc Lan: ‘Làm gì có đàn ông nào vừa ngoan, vâng lời, không biết ăn nhậu vừa kiếm nhiều tiền cho vợ con hưởng thụ’ Nổi tiếng là chiều chuộng bà xã Ngọc Lan không khác gì bà hoàng, thế nhưng Thanh Bình cũng có lúc lo lắng vì mình chưa phải là người chồng người hoàn hảo, sợ một lúc nào đó Ngọc Lan sẽ chê nên nam diễn viên nhắn nhủ mẹ bé Phôi hãy biết chấp nhận những khuyết điểm của chồng chứ đừng đòi hỏi quá nhiều.

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