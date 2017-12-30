Lộ diện nhan sắc thời chưa 18 của 'Kiều nữ' Ngọc Lan

Dù đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày Ngọc Lan bước vào nghề diễn viên, song nhan sắc của cô vẫn không có nhiều thay đổi.

Mới đây, Ngọc Lan gây chú ý khi đăng tải bức ảnh năm 18 tuổi, lúc cô chụp hình thời trang cho một tờ báo tuổi teen. Bà mẹ một con bồi hồi nhớ lại những năm tháng mới vào nghề, khi mà cô được sống hết mình với đam mê của tuổi trẻ. Mở đầu bài chia sẻ, nữ diễn viên phim Kiều nữ và đại gia tiết lộ rằng cô vừa mới xóa đi một status khá dài vì còn nhiều vấn đề “đau đáu” ở trong lòng.

Ngọc Lan khiến fan xốn xang khi khoe ảnh năm 18 tuổi - Ảnh: FBNV “Viết dài lắm, viết nghề nghề, về sự hào nhoáng của thế giới mình đang trụ, viết về tình người, viết về máu lửa nhưng xoá hết rồi. Có 1 sự đau đáu trong tâm hồn mình” – Ngọc Lan viết. Qua đó, nữ diễn viên cũng ngầm ý ám chỉ rằng mình hiện tại đã hết thời vì bây giờ ai cũng có thể xuất hiện trên mặt báo.

Nhớ cái hồi xưa,10 năm trở về trước, được 1 mẫu tin nhỏ trong 1 tờ báo là mừng rơi nước mắt. Còn bây giờ, chỉ cần 1 ekip để 'làm hình ảnh' là báo nào cũng đăng. Mình tụt hậu mất rồi”, Người đẹp sinh năm 1985 đùa vui. Dưới chia sẻ của Ngọc Lan, hầu hết fan hâm mộ đều quan tâm đến bức hình cô đính kèm hơn là những dòng văn triết lý. Ai cũng phải thừa nhận, nữ diễn viên phim Kiều nữ và đại gia đúng là có vẻ đẹp "sắc nước hương trời" chứ không hề phụ thuộc vào phẫu thuật thẩm mỹ như đại đa số người nổi tiếng hiện nay. Chính Thanh Bình cũng phải thừa nhận vợ mình vẫn trẻ như xưa - Ảnh: FBNV Ngọc Lan sinh năm 1985, bắt đầu hoạt động diễn xuất từ việc làm người mẫu ảnh cho Báo Mực Tím. Cô nổi danh nhất với vai diễn Kiều nữ trong bộ phim “Kiều nữ và đại gia”, đóng cùng Lý Nhã Kỳ và Hoa hậu Thùy Lâm - Ảnh: Internet Sau 14 năm vào nghề, nhan sắc của Ngọc Lan càng ngày càng quyến rũ - Ảnh: Ngoisao.net

Thanh Bình - Ngọc Lan không ngại 'hóa trẻ con' để chụp ảnh cùng con trai Trong bộ ảnh chào đón giáng sinh và năm mới, cả gia đình Ngọc Lan - Thanh Bình cùng diện đồ giống nhau và tươi cười đầy hạnh phúc.

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