Chia sẻ ảnh nhà mới đang xây dựng, vợ chồng 'Kiều nữ' Ngọc Lan khiến nhiều người trầm trồ vì quá 'đồ sộ'

Nổi tiếng là người đàn ông chiều vợ, Thanh Bình khiến nhiều chị em ngưỡng mộ khi liên tục khoe nhà đang xây để dành tặng cho bà xã Ngọc Lan và bé Phôi.

Không chỉ là một diễn viên tài năng, Thanh Bình còn được đông đảo khán giả yêu mến vì là một người chồng mẫu mực, biết yêu thương và chăm lo cho gia đình. Mới đây, Thanh Bình nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi chia sẻ hình ảnh ngôi nhà mới của anh đang xây dựng và hiện đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Ông xã Ngọc Lan chia sẻ hình ảnh ngôi nhà đang xây kèm dòng trạng thái: “3 tháng đếm lùi từng ngày. Chuẩn bị đến phần nhức đầu lâu rồi đây”.

Bài viết của nam diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè, người thân. Nhiều khán giả cũng gửi lời chúc mừng đến cặp vợ chồng trẻ. Ngọc Lan chính thức về chung nhà với diễn viên Thanh Bình vào giữa năm 2016. Sau nhiều đau khổ, lận đận tình duyên, "Kiều nữ" đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên cạnh ông xã Thanh Bình và cậu con trai đáng yêu. Sau khi kết hôn, Thanh Bình luôn là một người chồng mẫu mực để vợ và con luôn nở nụ cười hạnh phúc. Anh khiến mọi người ngưỡng mộ khi chiều chuộng Ngọc Lan hết mực, từ việc nấu cơm, chăm con hay công việc nhà, nam diễn viên đều lo chu đáo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chia-se-anh-nha-moi-dang-xay-dung-vo-chong-kieu-nu-ngoc-lan-khien-nhieu-nguoi-tram-tro-vi-qua-do-so-256274.html