Chia sẻ ảnh nhà mới đang xây dựng, vợ chồng 'Kiều nữ' Ngọc Lan khiến nhiều người trầm trồ vì quá 'đồ sộ'

Giải trí 17/11/2017 14:57

Nổi tiếng là người đàn ông chiều vợ, Thanh Bình khiến nhiều chị em ngưỡng mộ khi liên tục khoe nhà đang xây để dành tặng cho bà xã Ngọc Lan và bé Phôi.

Không chỉ là một diễn viên tài năng, Thanh Bình còn được đông đảo khán giả yêu mến vì là một người chồng mẫu mực, biết yêu thương và chăm lo cho gia đình.

Mới đây, Thanh Bình nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi chia sẻ hình ảnh ngôi nhà mới của anh đang xây dựng và hiện đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Chia sẻ ảnh nhà mới đang xây dựng, vợ chồng 'Kiều nữ' Ngọc Lan khiến nhiều người trầm trồ vì quá 'đồ sộ' - Ảnh 1
Thanh Bình chia sẻ hình ảnh ngôi nhà đang xây dựng trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: Facebook

Ông xã Ngọc Lan chia sẻ hình ảnh ngôi nhà đang xây kèm dòng trạng thái: “3 tháng đếm lùi từng ngày. Chuẩn bị đến phần nhức đầu lâu rồi đây”.

Bài viết của nam diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè, người thân. Nhiều khán giả cũng gửi lời chúc mừng đến cặp vợ chồng trẻ.

Chia sẻ ảnh nhà mới đang xây dựng, vợ chồng 'Kiều nữ' Ngọc Lan khiến nhiều người trầm trồ vì quá 'đồ sộ' - Ảnh 2
Cận cảnh ngôi nhà của vợ chồng "Kiều nữ" đang trong giai đoạn hoàn thành - Ảnh: Facebook

Ngọc Lan chính thức về chung nhà với diễn viên Thanh Bình vào giữa năm 2016. Sau nhiều đau khổ, lận đận tình duyên, "Kiều nữ" đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên cạnh ông xã Thanh Bình và cậu con trai đáng yêu.

Sau khi kết hôn, Thanh Bình luôn là một người chồng mẫu mực để vợ và con luôn nở nụ cười hạnh phúc. Anh khiến mọi người ngưỡng mộ khi chiều chuộng Ngọc Lan hết mực, từ việc nấu cơm, chăm con hay công việc nhà, nam diễn viên đều lo chu đáo.

Chia sẻ ảnh nhà mới đang xây dựng, vợ chồng 'Kiều nữ' Ngọc Lan khiến nhiều người trầm trồ vì quá 'đồ sộ' - Ảnh 3
Dưới bài viết, nhiều bạn bè và khán giả gửi lời chúc mừng đến cặp đôi - Ảnh: Facebook

Chia sẻ ảnh nhà mới đang xây dựng, vợ chồng 'Kiều nữ' Ngọc Lan khiến nhiều người trầm trồ vì quá 'đồ sộ' - Ảnh 4
Trước đó, Thanh Bình cũng chia sẻ hình ảnh ngày động thổ xây nhà - Ảnh: Facebook

Chia sẻ ảnh nhà mới đang xây dựng, vợ chồng 'Kiều nữ' Ngọc Lan khiến nhiều người trầm trồ vì quá 'đồ sộ' - Ảnh 5
Ngọc Lan - Thanh Bình hạnh phúc về chung nhà vào giữa năm 2016 với sự chứng kiến của người thân, bạn bè và đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Chia sẻ ảnh nhà mới đang xây dựng, vợ chồng 'Kiều nữ' Ngọc Lan khiến nhiều người trầm trồ vì quá 'đồ sộ' - Ảnh 6
Hiện tại, cặp đôi đã cho ra được "trái ngọt", đó là 1 cậu con trai đáng yêu - Ảnh: Internet

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Mỗi lần nghe nhạc Trịnh, Thanh Bình đều chảy nước mắt nhớ người mẹ quá cố khiến "Kiều nữ" Ngọc Lan cũng sụt sùi theo.

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