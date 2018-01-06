Ngọc Lan táo bạo đăng ảnh nóng với Thanh Bình, trút hết tâm tư tình cảm khiến dân mạng 'đứng tim'

Bức ảnh Ngọc Lan - Thanh Bình Tứ bên nhau trên giường ngủ khiến nhiều người đỏ mặt vì ngượng. Tuy vậy, cặp đôi vẫn nhận được hàng ngàn lời chúc phúc từ fan.

Tối ngày 5/1, Ngọc Lan bất ngờ đăng tải bức ảnh tình tứ bên ông xã Thanh Bình cùng những lời tâm sự hết sức mùi mẫn. Theo đó, nữ diễn viên phim "Kiều nữ và đại gia" nói về người bạn đời của mình đầy vẻ tự hào.

Sau một năm kết hôn, Ngọc Lan nhận ra Thanh Bình chính là người đã lấp đầy mảnh ghép còn thiếu trong tâm hồn mình. Dù thời gian sống chung chưa lâu nhưng họ yêu và hiểu nhau đến mức có thể làm tất cả mọi thứ cùng nhau, từ việc ăn chung, mặc chung, ngủ chung và thậm chí đánh răng chung một bàn chải.

Ngọc Lan khiến fan “rụng tim” khi kể về cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình - Ảnh: FBNV

"Hỏi chúng tôi yêu chứ? Dĩ nhiên, phải yêu thì mới lấy nhau. Hỏi chúng tôi hiểu nhau chứ? Dĩ nhiên, hiểu thì mới yêu nhau. Hỏi chúng tôi có cãi nhau không? Dĩ nhiên, có cãi thì mới hiểu nhau.

Đôi khi chúng tôi tranh luận dữ dội vì nhiều lý do, khi thì không hiểu nhau, khi thì không nhớ nhưng sau đó chúng tôi đều nhường nhau. Không tôi thì là anh ấy, và thường nếu tôi không khóc thì tôi sẽ nhường.

Chúng tôi đi cùng nhau, hiểu rằng mình đang cần gì và phải làm gì. Chúng tôi đắp cùng 1 chăn, nằm cùng 1 gối, thậm chí lau cùng 1 cái khăn, đánh răng cùng 1 bàn chải (điều này chắc là nhiều người sẽ phản đối đây)

Chúng tôi ăn cùng 1 tô phở, gặm cùng 1 cái bánh khi mà tôi thèm 2-3 thứ cùng 1 lúc.

Khi mà giữa bộn bề lo toan cuộc sống thì những cái ôm bình dị sẽ làm ta bớt đi mỏi mệt" - Ngọc Lan viết.

Dưới chia sẻ của người đẹp sinh năm 1985, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp vợ chồng nổi tiếng. Ai cũng mong Ngọc Lan - Thanh Bình mãi giữ được lửa hôn nhân để cùng nhau đi hết con đường dài phía trước.

Gia đình nhỏ của Ngọc Lan - Thanh Bình. Ảnh: FBNV

Diện đầm công chúa lộng lẫy, Ngọc Lan vẫn 'lép vế' khi đứng cạnh con trai 1 tuổi đẹp như con lai Lần đầu đưa con trai đi tham dự event, Thanh Bình và Ngọc Lan mát lòng khi nhận được cơn mưa lời khen của công chúng vì bé càng lớn càng đáng yêu.

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