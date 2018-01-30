Mới đây, Kiều nữ Ngọc Lan đăng trên Facebook cá nhân một status thể hiện sự bức xúc khi đội tuyển U23 Việt Nam bị bắt đi chào hỏi, tham dự quá nhiều sự kiện từ khi về nước. Người đẹp sinh năm 1985 nhắc khéo các mạnh thường quân hãy nhanh chóng thực hiện lời hứa tặng nhà, tặng tiền, xe cho các tuyển thủ và đừng tìm cách kiếm lợi từ họ.

“Tặng nhà tặng xe tặng tiền cho tất cả cầu thủ đi...ơi,từ hôm về tới giờ sao cứ phải đi chào hết người này tới người kia vậy. Cống hiến cho đất nước trên sân cỏ thôi chứ, làm ơn cho người ta về nhà với cha mẹ và người yêu chứ có đâu mà họp hành thủ tục, trao bằng khen hoài. Bớt làm phiền, bớt lợi dụng mấy đứa nhỏ. Lâu lắm rồi không có nói chuyện thiên hạ, mà thấy mấy đứa cháu của Út cực quá nên Út bực” - Ngọc Lan tức giận.