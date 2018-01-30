Ngọc Lan bày tỏ sự xót xa khi các “anh hùng sân cỏ” mãi chưa được trở về với gia đình. Cô yêu cầu các mạnh thường quân hãy tặng tiền, tặng nhà và xe như đã hứa và buông tha cho họ.
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Mới đây, Kiều nữ Ngọc Lan đăng trên Facebook cá nhân một status thể hiện sự bức xúc khi đội tuyển U23 Việt Nam bị bắt đi chào hỏi, tham dự quá nhiều sự kiện từ khi về nước. Người đẹp sinh năm 1985 nhắc khéo các mạnh thường quân hãy nhanh chóng thực hiện lời hứa tặng nhà, tặng tiền, xe cho các tuyển thủ và đừng tìm cách kiếm lợi từ họ.
“Tặng nhà tặng xe tặng tiền cho tất cả cầu thủ đi...ơi,từ hôm về tới giờ sao cứ phải đi chào hết người này tới người kia vậy. Cống hiến cho đất nước trên sân cỏ thôi chứ, làm ơn cho người ta về nhà với cha mẹ và người yêu chứ có đâu mà họp hành thủ tục, trao bằng khen hoài. Bớt làm phiền, bớt lợi dụng mấy đứa nhỏ. Lâu lắm rồi không có nói chuyện thiên hạ, mà thấy mấy đứa cháu của Út cực quá nên Út bực” - Ngọc Lan tức giận.
Sau khi lập nên những kỳ tích đáng ngưỡng mộ tại giải đấu U23 châu Á, thầy trò huấn luyện Park Hang-seo vừa có màn trở về gây chấn động cả nước. Không chỉ được hàng triệu người hâm mộ đi đón, đài truyền hình và tất cả các trang báo đều dành những vị trí trang trọng nhất để đưa tin về sự kiện lịch sử này.
Tuy nhiên, khi lễ đón các “anh hùng sân cỏ” vẫn đang diễn ra thì có rất nhiều những hình ảnh không đẹp mắt bị chia sẻ tràn lan, gây ra nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng. Theo sau đó, hàng loạt khán giả xót xa khi các cầu thủ vừa về nước đã phải đi chào hỏi khắp nơi, tham dự quá nhiều sự kiện bên lề. “Họ quá mệt mỏi rồi, cho họ về nghỉ ngơi với bố mẹ đi, làm ơn!”, một cư dân mạng bình luận.