‘Rụng tim’ với hình ảnh sao Việt nhuộm đỏ sân bay, lên đường đi cổ vũ U23 Việt Nam

Bình Minh, Hoàng Bách, MC Quyền Linh và rất nhiều sao Việt khác đã cùng mặc áo đỏ sao vàng, hội ngộ khán giả Việt Nam tại sân bay để cùng sang Thường Châu - Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam.
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Chỉ còn ít giờ nữa thôi, trận chung kết giải U23 Châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan sẽ diễn ra. Triệu triệu trái tim người hâm mộ cả nước đang hòa chung nhịp đập, cùng hướng về sân vận động ở Thường Châu – Trung Quốc để tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ trẻ.
Trong không khí đó, hàng loạt sao Việt nổi tiếng chấp nhận bỏ dở nhiều show lớn cuối năm để bay sang Trung Quốc cổ vũ trực tiếp. Ngoài các ngôi sao qua trước đó vài ngày thì sáng nay, MC Bình Minh, Quyền Linh, vợ chồng Hoàng Bách và rất đông khán giả hâm mộ đã đáp chuyến bay cuối cùng để lên đường đi cỗ vũ.
Trong loạt ảnh Bình Minh gửi về cho bà xã Anh Thơ, các sao Việt và khán giả đều đồng loạt mặc áo đỏ sao vàng, cầm băng rôn nhuộm đỏ cả sân bay. Ai nấy đều rất háo hức chờ đợi đến giây phút được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của nền bóng đá nước nhà.