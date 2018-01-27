‘Rụng tim’ với hình ảnh sao Việt nhuộm đỏ sân bay, lên đường đi cổ vũ U23 Việt Nam

Bình Minh, Hoàng Bách, MC Quyền Linh và rất nhiều sao Việt khác đã cùng mặc áo đỏ sao vàng, hội ngộ khán giả Việt Nam tại sân bay để cùng sang Thường Châu - Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam.

Chỉ còn ít giờ nữa thôi, trận chung kết giải U23 Châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan sẽ diễn ra. Triệu triệu trái tim người hâm mộ cả nước đang hòa chung nhịp đập, cùng hướng về sân vận động ở Thường Châu – Trung Quốc để tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ trẻ.

Trong không khí đó, hàng loạt sao Việt nổi tiếng chấp nhận bỏ dở nhiều show lớn cuối năm để bay sang Trung Quốc cổ vũ trực tiếp. Ngoài các ngôi sao qua trước đó vài ngày thì sáng nay, MC Bình Minh, Quyền Linh, vợ chồng Hoàng Bách và rất đông khán giả hâm mộ đã đáp chuyến bay cuối cùng để lên đường đi cỗ vũ.

Trong loạt ảnh Bình Minh gửi về cho bà xã Anh Thơ, các sao Việt và khán giả đều đồng loạt mặc áo đỏ sao vàng, cầm băng rôn nhuộm đỏ cả sân bay. Ai nấy đều rất háo hức chờ đợi đến giây phút được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của nền bóng đá nước nhà.

Các sao Việt đều rất nôn nóng chờ đến giờ U23 Việt Nam ra sân đá chung kết giải U23 Châu Á - Ảnh: FBNV

Trước đó, Bình Minh hứa dù thắng thua ra sao thì vẫn tặng U23 Việt Nam 1,5 tỷ đồng - Ảnh: FBNV

Bình Minh chụp cùng người hâm mộ Việt Nam ở sân bay - Ảnh: FBNV

Hy vọng, với sự động viên từ sao Việt và người hâm mộ, các cầu thủ trẻ sẽ giữ vững tinh thần thi đấu và mang về kết quả tốt nhất - Ảnh: FBNV

Đi Trung Quốc xem U23 Việt Nam, 64 hành khách bị công ty du lịch 'bỏ bom' mắc kẹt ở cửa khẩu Móng Cái 64 hành khách đăng ký với công ty tổ chức du lịch để đi sang Trung Quốc xem U23 đá trận chung kết. Tuy nhiên khi đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái, toàn bộ hành khách không thể xuất cảnh vì chưa có hộ chiếu, vé máy bay, dù trước đó họ đã hoàn thành với công ty này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-tim-voi-hinh-anh-sao-viet-nhuom-do-san-bay-len-duong-di-co-vu-u23-viet-nam-269364.html