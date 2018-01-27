Sốc với những lời tuyên bố táo bạo của sao Việt nếu U23 Việt Nam giành chiến thắng

Các sao Việt đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng thực hiện những lời hứa sốc nếu U23 Việt Nam thắng Uzbekistan chiều nay.

Hoà chung không khí cả nước đang nôn nóng chờ đến giờ diễn ra trận chung kết lịch sử giải U23 Châu Á, hàng loạt sao Việt đứng ngồi không yên, liên tục cập nhật hình ảnh chuẩn bị cổ vũ lên mạng xã hội.

Bên cạnh những ngôi sao đã lên đường sang Thường Châu, những người ở nhà cũng không ngần ngại đưa ra những tuyên bố sốc nếu U23 Việt Nam mang vinh quang trở về. Cùng nghía qua trang cá nhân của loạt sao Việt dưới đây để xem ai sẽ là người có lời hứa táo bạo nhất.

Lời tuyên bố của Duy Mạnh khiến nhiều người bò lăn ra cười - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng hứa 'chơi tới bến' nếu U23 Việt Nam chiến thắng - Ảnh: FBNV

Khi được một fan đề nghị mặc bộ đồ này và cẩm chảo chạy quanh phố, Mai Thỏ không ngần ngại đồng ý luôn - Ảnh: FBNV

Tối qua, Bình Minh gây choáng khi hứa tặng tuyển thủ U23 1,5 tỷ, thắng hay thua không quan trọng - Ảnh: FBNV

Nóng: Tuyết rơi dày đặc, 90% trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan bị hoãn BTC thông báo các khán giả Việt Nam vào sân chiều 27-1 không nên vứt vé, đề phòng khả năng trận chung kết bị hoãn thì vé sẽ được tái sử dụng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-voi-nhung-loi-tuyen-bo-tao-bao-cua-sao-viet-neu-u23-viet-nam-gianh-chien-thang-269381.html