Ngọc Lan hoảng hồn khi nhận cuộc gọi từ số máy lạ với nội dung lừa đảo trắng trợn

Hậu trường 03/03/2018 11:06

Nhận được cuộc gọi với mục đích lừa đảo nhưng Ngọc Lan đã nhanh trí chuyển máy cho Thanh Bình để giải quyết sự việc.

Cách đây vài giờ, Ngọc Lan thông báo trên trang cá nhân rằng mình vừa nhận một cuộc điện thoại từ số lạ. Cô được người đầu dây bên kia hướng dẫn cách để nâng cấp miễn phí các kênh truyền hình lên HD theo chương trình của chính phủ đưa ra.

Ngọc Lan hoảng hồn khi nhận cuộc gọi từ số máy lạ với nội dung lừa đảo trắng trợn - Ảnh 1
Ngọc Lan hoang mang với cuộc gọi từ số máy lạ - Ảnh: FBNV

Nghi ngờ có vấn đề, nữ diễn viên vội vàng chuyển máy cho Thanh Bình để lột trần bộ mặt thật của kẻ lừa đảo. Khi nói chuyện với ông xã Ngọc Lan, người này lúng túng, không trả lời được những câu hỏi chuyên môn rồi nhanh chóng cúp máy.

"Mới nhận được 1 cuộc điện thoại, bảo là nhân viên của Đài truyền hình Việt Nam, đang có chương trình của chính phủ là cho đi nâng cấp lên HD. Chắc là lừa đảo đúng không mọi người. Vì sau Lan đưa điện thoại cho anh Thanh Bình vì nghi lừa đảo, anh hỏi vặn vẹo 1 hồi, cái bạn đó trả lời rất lắp bắp và không đúng chuyên môn. Có ai nhận được cuộc gọi nào giống Lan vậy không? Trước khi cúp máy Lan còn nói với vào điện thoại 'mày lừa đảo hả?', Ngọc Lan viết.

Ngọc Lan hoảng hồn khi nhận cuộc gọi từ số máy lạ với nội dung lừa đảo trắng trợn - Ảnh 2
Thanh Bình khẳng định đó chính là kẻ lừa đảo - Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng của "kiều nữ", nhiều người nhắc nhở vợ chồng Ngọc Lan nên cẩn thận. Vì nếu kẻ xấu vào được nhà sẽ gây họa cho gia chủ.

"Cẩn thận chị, kiểu lừa này ghê lắm. Khi chị cho địa chỉ nhà nó sẽ đến hoặc hẹn chị ra ngoài bàn việc để cướp ấy"; "Bị lừa đó đừng cho nó vào nhà chị ơi, tụi nó có súng, có dao nữa", các fan bình luận.

Ngọc Lan hoảng hồn khi nhận cuộc gọi từ số máy lạ với nội dung lừa đảo trắng trợn - Ảnh 3
Vợ chồng Ngọc Lan - Thanh Bình. Ảnh: Internet
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'Kiều nữ' Ngọc Lan vô tình tiết lộ mối quan hệ với gia đình chồng

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Từ khóa:   Ngọc Lan Thanh Bình Ngọc Lan bị lừa đảo

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