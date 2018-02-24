Đinh ninh nhà mình chỉ có 2 lầu, Ngọc Lan 'hốt hoảng' khi ông xã Thanh Bình nói điều này

Hậu trường 24/02/2018 13:58

Ngọc Lan khẳng định nhà mình không phải biệt thự và chỉ có 2 lầu chứ không phải 5 lầu. Tuy nhiên, khi được ông xã Thanh Bình phân tích cách tính cô mới ngớ người.

Sau nhiều tháng vất vả, vợ chồng Thanh Bình - Ngọc Lan vô cùng hạnh phúc khi ngôi nhà 5 tầng đã hoàn thành, hoành tráng và đẹp lung linh hơn mong đợi. Niềm vui của cặp đôi diễn viên càng nhân lên gấp bội khi được người hâm mộ quan tâm, chúc mừng. 

Đinh ninh nhà mình chỉ có 2 lầu, Ngọc Lan 'hốt hoảng' khi ông xã Thanh Bình nói điều này - Ảnh 1
Mới đây, Ngọc Lan và ông xã vừa tổ chức mừng tân gia nhà mới - Ảnh: Internet

Song mới đây, Ngọc Lan lại bất ngờ đăng dòng trạng thái giải thích về một bài báo với tựa đề: “Ngọc Lan đón năm mới trong biệt thự 5 tầng do ông xã lên ý tưởng".

Nữ diễn viên đính chính rằng nhà của mình chỉ có 2 tầng và không phải là biệt thự như thông tin đã nêu: “Dạ cho em xin thưa xíu là nhà em là nhà phố bình thường, có 4m bề ngang thôi, có 2 lầu thôi. Hôm nay, bạn bè bà con cứ gửi lời chúc mừng kèm rất nhiều link báo bảo nhà em 5 tầng, nay có cả “biệt thự” nữa.

Xin mời ghé tệ xá để thực tế hơn quý báo ơi, cứ vậy hoài người ta nói vợ chồng em “nổ” thì tội tụi em. Tụi em nào dám. Khi nào em có biệt thự thì em khoe nha".

Đinh ninh nhà mình chỉ có 2 lầu, Ngọc Lan 'hốt hoảng' khi ông xã Thanh Bình nói điều này - Ảnh 2
Ngọc Lan khẳng định nhà mình rất bình thường, có 2 lầu và không phải biệt thự như tin đã đưa - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, không ngờ dưới phần bình luận, Thanh Bình ngay lập tức vào phân tích cho vợ rằng nhà mình có 5 tầng thật: "Hầm, tầng trệt, tầng 1, tầng 2, tầng tum! 5 tầng đúng rồi. Nhưng không phải biệt thự thôi". Lúc này Ngọc Lan mới hiểu ra cách tính của mọi người và xóa bài viết trên trang cá nhân.

Đinh ninh nhà mình chỉ có 2 lầu, Ngọc Lan 'hốt hoảng' khi ông xã Thanh Bình nói điều này - Ảnh 3
Thanh Bình nhanh chóng vào giải thích để vợ hiểu - Ảnh: FBNV
Đinh ninh nhà mình chỉ có 2 lầu, Ngọc Lan 'hốt hoảng' khi ông xã Thanh Bình nói điều này - Ảnh 4
Vợ chồng Thanh Bình chụp ảnh gia đình trước cổng nhà mới - Ảnh: FBNV
Đinh ninh nhà mình chỉ có 2 lầu, Ngọc Lan 'hốt hoảng' khi ông xã Thanh Bình nói điều này - Ảnh 5
Không gian phòng khách khá rộng và đầy đủ tiện nghi - Ảnh: Internet
Đinh ninh nhà mình chỉ có 2 lầu, Ngọc Lan 'hốt hoảng' khi ông xã Thanh Bình nói điều này - Ảnh 6
Hệ thống ánh sáng trong nhà được Thanh Bình vô cùng chú trọng - Ảnh: Internet
Đinh ninh nhà mình chỉ có 2 lầu, Ngọc Lan 'hốt hoảng' khi ông xã Thanh Bình nói điều này - Ảnh 7
Phòng bếp được thiết kế khá rộng và thoáng mát - Ảnh: Internet
'Kiều nữ' Ngọc Lan vô tình tiết lộ mối quan hệ với gia đình chồng

'Kiều nữ' Ngọc Lan vô tình tiết lộ mối quan hệ với gia đình chồng

Dòng trạng thái mới đây của Ngọc Lan đã vô tình tiết lộ mối quan hệ hiếm có của cô với gia đình bên chồng.

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