Đinh ninh nhà mình chỉ có 2 lầu, Ngọc Lan 'hốt hoảng' khi ông xã Thanh Bình nói điều này

Ngọc Lan khẳng định nhà mình không phải biệt thự và chỉ có 2 lầu chứ không phải 5 lầu. Tuy nhiên, khi được ông xã Thanh Bình phân tích cách tính cô mới ngớ người.
- Ngọc Lan 'xót đến từng khúc ruột' khi ông xã quyết chí hoàn thành ngôi nhà 5 tầng đón tết
- Ngọc Lan - Thanh Bình khoe ảnh du Xuân bên quý tử 'đẹp như con lai'
Sau nhiều tháng vất vả, vợ chồng Thanh Bình - Ngọc Lan vô cùng hạnh phúc khi ngôi nhà 5 tầng đã hoàn thành, hoành tráng và đẹp lung linh hơn mong đợi. Niềm vui của cặp đôi diễn viên càng nhân lên gấp bội khi được người hâm mộ quan tâm, chúc mừng.
Song mới đây, Ngọc Lan lại bất ngờ đăng dòng trạng thái giải thích về một bài báo với tựa đề: “Ngọc Lan đón năm mới trong biệt thự 5 tầng do ông xã lên ý tưởng".
Nữ diễn viên đính chính rằng nhà của mình chỉ có 2 tầng và không phải là biệt thự như thông tin đã nêu: “Dạ cho em xin thưa xíu là nhà em là nhà phố bình thường, có 4m bề ngang thôi, có 2 lầu thôi. Hôm nay, bạn bè bà con cứ gửi lời chúc mừng kèm rất nhiều link báo bảo nhà em 5 tầng, nay có cả “biệt thự” nữa.
Xin mời ghé tệ xá để thực tế hơn quý báo ơi, cứ vậy hoài người ta nói vợ chồng em “nổ” thì tội tụi em. Tụi em nào dám. Khi nào em có biệt thự thì em khoe nha".
Tuy nhiên, không ngờ dưới phần bình luận, Thanh Bình ngay lập tức vào phân tích cho vợ rằng nhà mình có 5 tầng thật: "Hầm, tầng trệt, tầng 1, tầng 2, tầng tum! 5 tầng đúng rồi. Nhưng không phải biệt thự thôi". Lúc này Ngọc Lan mới hiểu ra cách tính của mọi người và xóa bài viết trên trang cá nhân.