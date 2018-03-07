Ngọc Lan răn đe con trai sau này không được ăn hiếp vợ

Hậu trường 07/03/2018 11:09

Diễn viên Ngọc Lan chia sẻ bức ảnh đang bế con trai lúc 3 tháng tuổi và nhắn nhủ cậu bé sau này không được ăn hiếp người phụ nữ của mình.

Mới đây, "Kiều nữ" Ngọc Lan đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh đang hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của bé Phôi, lúc này cu cậu được 3 tháng tuổi. Nữ diễn viên bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian con trai ghiền ti mẹ, suốt ngày hít hà mùi sữa ngọt ngào. Bà mẹ trẻ hài hước đùa rằng nếu sau này cậu bé bắt nạt vợ thì sẽ đem clip Phôi đang ti mẹ ra để dìm hàng.

Ngọc Lan răn đe con trai sau này không được ăn hiếp vợ - Ảnh 1
Ngọc Lan nhớ lại khoảnh khắc lúc con trai 3 tháng tuổi - Ảnh: FBNV

“Cái hồi này ảnh 3 tháng, ghiền ti mẹ lắm, lúc nào cũng hỉnh mũi lên hít hít khi nghe mùi mùi sữa. Mẹ có nhiều hình và clip lúc em ti mẹ lắm đấy. Sau này lấy vợ mà ăn hiếp vợ là mẹ bóc phốt bằng clip ti mẹ nha nha nha”, Ngọc Lan viết.

Con trai Ngọc Lan - Thanh Bình tên thật là Bình An. Cậu bé hiện đã hơn 1 tuổi và rất thông minh, đáng yêu. Nhờ thừa hưởng nhiều nét đẹp trời phú của cả bố lẫn bé, bé Bình An sở hữu đôi mắt trong veo, đôi má phúng phính, làn da trắng hồng như con lai. Do đó, cứ mỗi lần Ngọc Lan chia sẻ hình ảnh của con trai lên trang cá nhân đều nhật được lượt like cực khủng.

Ngọc Lan răn đe con trai sau này không được ăn hiếp vợ - Ảnh 2
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Ngọc Lan và Thanh Bình - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan răn đe con trai sau này không được ăn hiếp vợ - Ảnh 3
Con trai Ngọc Lan sở hữu đôi mắt đẹp như con lai - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan hoảng hồn khi nhận cuộc gọi từ số máy lạ với nội dung lừa đảo trắng trợn

Ngọc Lan hoảng hồn khi nhận cuộc gọi từ số máy lạ với nội dung lừa đảo trắng trợn

Nhận được cuộc gọi với mục đích lừa đảo nhưng Ngọc Lan đã nhanh trí chuyển máy cho Thanh Bình để giải quyết sự việc.

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