Ngọc Lan – Thanh Bình khoe quà tân gia bằng vàng của 'tía' Thanh Nam

Sau thời gian làm việc miệt mài, vợ chồng Ngọc Lan và Thanh Bình đã tích góp, xây được ngôi nhà hoành tráng của riêng mình. Cặp đôi đã dọn về nhà mới trước Tết Nguyên Đán vừa qua.

Mới đây, vợ chồng diễn viên vừa chia sẻ món quà ý nghĩa bằng vàng được nghệ sĩ Thanh Nam mừng tân gia muộn.