Ngọc Lan – Thanh Bình khoe quà tân gia bằng vàng của 'tía' Thanh Nam

Hậu trường 08/03/2018 11:43

Vợ chồng Ngọc Lan - Thanh Bình vui mừng khoe món quà bằng vàng giá trị lớn mừng tân gia của nghệ sĩ Thanh Nam.

Sau thời gian làm việc miệt mài, vợ chồng Ngọc Lan và Thanh Bình đã tích góp, xây được ngôi nhà hoành tráng của riêng mình. Cặp đôi đã dọn về nhà mới trước Tết Nguyên Đán vừa qua.

Mới đây, vợ chồng diễn viên vừa chia sẻ món quà ý nghĩa bằng vàng được nghệ sĩ Thanh Nam mừng tân gia muộn.

Ngọc Lan – Thanh Bình khoe quà tân gia bằng vàng của 'tía' Thanh Nam - Ảnh 1
Vợ chồng Ngọc Lan và Thanh Bình khoe món quà bằng vàng thật được nghệ sĩ Thanh Nam tặng - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan – Thanh Bình khoe quà tân gia bằng vàng của 'tía' Thanh Nam - Ảnh 2
NSƯT Thanh Nam tự tay trao quà tân gia cho cặp đôi diễn viên - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan – Thanh Bình khoe quà tân gia bằng vàng của 'tía' Thanh Nam - Ảnh 3
Hiện tại, vợ chồng Ngọc Lan đang tham gia chung với đàn anh bộ phim Bố là tất cả - Ảnh: FBNV 

Kèm theo đó, Thanh Bình gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Thanh Nam và còn chú thích thêm rằng món quà này bằng vàng thật khiến công chúng trầm trồ, ngưỡng mộ.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi này.

Ngọc Lan – Thanh Bình khoe quà tân gia bằng vàng của 'tía' Thanh Nam - Ảnh 4

Ngọc Lan – Thanh Bình khoe quà tân gia bằng vàng của 'tía' Thanh Nam - Ảnh 5
Nhiều người bày tỏ sự ghen tỵ với món quà đôi vợ chồng trẻ nhận được - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan – Thanh Bình khoe quà tân gia bằng vàng của 'tía' Thanh Nam - Ảnh 6
Cận cảnh ngôi nhà 5 tầng khang trang mà Thanh Bình xây tặng vợ và con trai - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan – Thanh Bình khoe quà tân gia bằng vàng của 'tía' Thanh Nam - Ảnh 7
Phòng bếp được thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tiện nghi - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan – Thanh Bình khoe quà tân gia bằng vàng của 'tía' Thanh Nam - Ảnh 8
Nam diễn viên chụp ảnh trong căn nhà mới - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan – Thanh Bình khoe quà tân gia bằng vàng của 'tía' Thanh Nam - Ảnh 9
Cuộc sống hạnh phúc, vẹn tròn của cặp đôi là niềm ao ước của nhiều người - Ảnh: FBNV
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