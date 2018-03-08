Ngọc Lan – Thanh Bình khoe quà tân gia bằng vàng của 'tía' Thanh Nam

Vợ chồng Ngọc Lan - Thanh Bình vui mừng khoe món quà bằng vàng giá trị lớn mừng tân gia của nghệ sĩ Thanh Nam.
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Sau thời gian làm việc miệt mài, vợ chồng Ngọc Lan và Thanh Bình đã tích góp, xây được ngôi nhà hoành tráng của riêng mình. Cặp đôi đã dọn về nhà mới trước Tết Nguyên Đán vừa qua.
Mới đây, vợ chồng diễn viên vừa chia sẻ món quà ý nghĩa bằng vàng được nghệ sĩ Thanh Nam mừng tân gia muộn.
Kèm theo đó, Thanh Bình gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Thanh Nam và còn chú thích thêm rằng món quà này bằng vàng thật khiến công chúng trầm trồ, ngưỡng mộ.
Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi này.