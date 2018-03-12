Mặt mộc không son phấn, ‘Kiều nữ’ Ngọc Lan vẫn làm không ít trái tim loạn nhịp

Hậu trường 12/03/2018 16:01

Trở lại với công việc sau khi sinh con, Ngọc Lan không ít lần khiến chị em ngưỡng mộ với vẻ xinh đẹp, rạng rỡ khó cưỡng của mình.

Xinh đẹp, duyên dáng, khéo léo và thân thiện là những lời khen ngợi mà khán giả thường dành tặng cho diễn viên Ngọc Lan. Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, bà xã Thanh Bình còn có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên chồng và con trai.

Từ khi về chung nhà với ông xã Thanh Bình, Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ. Nhiều người cho rằng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đã giúp nhan sắc của cô ngày càng mặn mà hơn.

Mới đây, bà mẹ một con lại tiếp tục khiến chị em ghen tỵ khi khoe mặt mộc không son phấn trên trang cá nhân.

Mặt mộc không son phấn, ‘Kiều nữ’ Ngọc Lan vẫn làm không ít trái tim loạn nhịp - Ảnh 1
Ngọc Lan hào hứng chia sẻ bộ ảnh tâm đắc sau 2 phút diễn sâu - Ảnh: FBNV

Dù không diện đầm lộng lẫy hay trang điểm lung linh như khi xuất hiện tại các sự kiện, nhưng Ngọc Lan vẫn nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng. Vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của bà mẹ một con tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn.

Mặt mộc không son phấn, ‘Kiều nữ’ Ngọc Lan vẫn làm không ít trái tim loạn nhịp - Ảnh 2

Mặt mộc không son phấn, ‘Kiều nữ’ Ngọc Lan vẫn làm không ít trái tim loạn nhịp - Ảnh 3
Ngọc Lan nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và fan - Ảnh: FBNV
Mặt mộc không son phấn, ‘Kiều nữ’ Ngọc Lan vẫn làm không ít trái tim loạn nhịp - Ảnh 4
'Kiều nữ' khoe hình ảnh đầy cá tính của mình với công chúng - Ảnh: FBNV

Mặt mộc không son phấn, ‘Kiều nữ’ Ngọc Lan vẫn làm không ít trái tim loạn nhịp - Ảnh 5

Mặt mộc không son phấn, ‘Kiều nữ’ Ngọc Lan vẫn làm không ít trái tim loạn nhịp - Ảnh 6
Vẻ đẹp tự nhiên cùng nụ cười rạng rỡ của bà mẹ một con làm không ít trái tim tan chảy - Ảnh: FBNV

Mặt mộc không son phấn, ‘Kiều nữ’ Ngọc Lan vẫn làm không ít trái tim loạn nhịp - Ảnh 7

Mặt mộc không son phấn, ‘Kiều nữ’ Ngọc Lan vẫn làm không ít trái tim loạn nhịp - Ảnh 8
Thần thái lạnh lùng càng khiến 'Kiều nữ' thêm hấp dẫn - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan – Thanh Bình khoe quà tân gia bằng vàng của 'tía' Thanh Nam

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Từ khóa:   Ngọc Lan Kiều nữ Ngọc Lan

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