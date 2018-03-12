Trở lại với công việc sau khi sinh con, Ngọc Lan không ít lần khiến chị em ngưỡng mộ với vẻ xinh đẹp, rạng rỡ khó cưỡng của mình.
- Không quà cáp đắt tiền, đây là cách ‘Kiều nữ’ Ngọc Lan đón 8/3 đáng nhớ bên mẹ
- Ngọc Lan răn đe con trai sau này không được ăn hiếp vợ
Xinh đẹp, duyên dáng, khéo léo và thân thiện là những lời khen ngợi mà khán giả thường dành tặng cho diễn viên Ngọc Lan. Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, bà xã Thanh Bình còn có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên chồng và con trai.
Từ khi về chung nhà với ông xã Thanh Bình, Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ. Nhiều người cho rằng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đã giúp nhan sắc của cô ngày càng mặn mà hơn.
Mới đây, bà mẹ một con lại tiếp tục khiến chị em ghen tỵ khi khoe mặt mộc không son phấn trên trang cá nhân.
Dù không diện đầm lộng lẫy hay trang điểm lung linh như khi xuất hiện tại các sự kiện, nhưng Ngọc Lan vẫn nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng. Vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của bà mẹ một con tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn.