Xinh đẹp, duyên dáng, khéo léo và thân thiện là những lời khen ngợi mà khán giả thường dành tặng cho diễn viên Ngọc Lan. Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, bà xã Thanh Bình còn có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên chồng và con trai.

Từ khi về chung nhà với ông xã Thanh Bình, Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ. Nhiều người cho rằng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đã giúp nhan sắc của cô ngày càng mặn mà hơn.