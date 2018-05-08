Không cần quà cáp cao sang, chỉ với câu nói này Ngọc Lan đã khiến Thanh Bình 'sướng rơn'

Chia sẻ mới đây của ‘Kiều nữ’ Ngọc Lan trong ngày sinh nhật ông xã Thanh Bình khiến nhiều chị em xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Lan bất ngờ chia sẻ hình ảnh mừng sinh nhật ông xã Thanh Bình tròn 34 tuổi. Tuy buổi tiệc sinh nhật được tổ chức khá đơn giản, chỉ có bánh kem và một vài món ăn nhưng cũng không mất đi sự vui vẻ và ấm áp.

Sinh nhật đơn giản nhưng vô cùng ấm áp của Thanh Bình bên gia đình - Ảnh: FBNV

Ngọc Lan viết cho ông xã: “Chúc mừng chàng trai tuổi 34. Năm nay không chiêu trò gì cho Nì bất ngờ hết, đừng buồn em nghen. Năm sau sẽ bất ngờ lại nha. Em yêu Nì của em lắm luôn. Và em vẫn còn đang hạnh phúc với gia đình mình lắm luôn. Quài quài luôn nha Nì”.

Cũng trong dịp này, Phụ nữ & Gia đình có cuộc trò chuyện ngắn với Ngọc Lan. Cô cho biết, vì bận rộn với công việc nên bản thân không kịp chuẩn bị điều gì bất ngờ cho ông xã trong ngày sinh nhật. Dù vậy, Ngọc Lan cũng rất hạnh phúc khi được bên cạnh Thanh Bình trong ngày đặc biệt. Với “Kiều nữ”, Thanh Bình đang là một người chồng vô cùng hoàn hảo.

Thanh Bình cười tít mắt khi chụp ảnh lưu niệm cùng vợ trong ngày sinh nhật - Ảnh: FBNV

Nam diễn viên tạo dáng hóm hỉnh - Ảnh: FBNV

Ngọc Lan chia sẻ Thanh Bình là một người chồng vô cùng hoàn hảo - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-can-qua-cap-cao-sang-chi-voi-cau-noi-nay-ngoc-lan-da-khien-thanh-binh-suong-ron-281851.html