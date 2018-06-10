Không váy áo lộng lẫy, ‘Kiều nữ’ Ngọc Lan gây thương nhớ với diện mạo mộc mạc, chân chất

Không quá kiêu sa, lộng lẫy, diễn viên Ngọc Lan vẫn nhận được nhiều lời khen từ công chúng với hình ảnh nết na, dịu dàng.
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Sau 15 năm tham gia nghiệp diễn, Ngọc Lan tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc ở làng giải trí Việt. Với lối diễn xuất tự nhiên, nữ diễn viên đã ghi được dấu ấn riêng trong lòng khán giả cả nước.
Ngoài ra, nhờ sở hữu ngoại hình đẹp cùng gương mặt "ăn ảnh", Ngọc Lan có thể hóa thân một cách xuất sắc vào vai những cô gái sành điệu, kiêu sa và cá tính.
Thế nhưng mới đây, lột xác khỏi hình ảnh xinh đẹp, kiêu sa trong Kiều nữ và đại gia, Ngọc Lan gây bất ngờ khi hóa thân thành một phụ nữ dịu dàng, nết na trong vai diễn mới.
Dù khá mộc mạc nhưng những hình ảnh mà bà xã Thanh Bình vừa chia sẻ nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng. Nụ cười rạng ngời, cùng dáng vẻ e ấp của Ngọc Lan vẫn làm say đắm lòng người.