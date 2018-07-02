Bị 'tố' chỉ biết cắm đầu ăn không lo chăm con, Ngọc Lan bất ngờ tiết lộ điều ít ai biết

"Kiều nữ" Ngọc Lan khiến chị em ngưỡng mộ khi được chồng thương yêu chiều chuộng hết mực. Thanh Bình sẵn sàng xắn tay áo phụ giúp vợ từ việc nhà đến chăm sóc con.

Sau khi về "góp gạo thổi cơm chung" với diễn viên Ngọc Lan, Thanh Bình tỏ ra là một người chồng mẫu mực, yêu chiều vợ hết lòng. Từ những việc nhỏ nhặt như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đến chăm sóc con, nam diễn viên có thể lo chu toàn mỗi khi bà xã bận việc. Tổ ấm hạnh phúc của Thanh Bình và Ngọc Lan - Ảnh: FBNV Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Lan tiếp tục khiến chị em ngưỡng mộ khi chia sẻ về chồng. Vì yêu vợ, thương con nên mỗi khi đi chơi, Thanh Bình luôn chủ động nhận về mình trách nhiệm chăm sóc và lo cho con ăn uống để Ngọc Lan được thảnh thơi, vui vẻ mà không một lời than vãn.

Thanh Bình phụ vợ chăm sóc con trai - Ảnh: FBNV Ngọc Lan dành nhiều lời yêu thương cho chồng: “Em tôi nói với tôi vầy: ‘Em thấy không ai như chị hết, người ta mỗi lần đi ra đường chơi thì toàn là mẹ phải chăm cho con ăn uống, còn chị thì toàn cắm đầu ăn không à, Louis thì có anh Bình cho ăn’. Thương chồng là chỗ đó đó, biết chăm con, biết lo lắng cho con, biết chơi với con và biết hiểu và thông cảm cho vợ.

Anh chưa bao giờ buồn lòng hay là trách tôi khi tôi không phải là 1 người vợ giỏi và tôi luôn biết ơn vì điều đó. Mấy nay có WC mà cũng lủi thủi trong nhà coi đá banh chứ cũng không đi ra đường coi như tôi nghĩ thấy thương quá đi hà”. Hơn 2 năm bên nhau, cặp đôi vẫn mặn nồng như thuở mới cưới - Ảnh: FBNV Không chỉ là chỗ dựa về tinh thần, Thanh Bình cũng chứng tỏ mình là trụ cột vững chắc về kinh tế khi mua đất, xây nhà lớn tặng vợ con. Nam diễn viên còn mua xe hơi tiền tỷ mừng bà xã hạ sinh con trai đầu lòng. Cận cảnh ngôi nhà hoành tráng Thanh Bình tặng vợ và con trai - Ảnh: FBNV Nam diễn viên mua xe hơi để tiện đi làm và đưa đón vợ con đi chơi - Ảnh: FBNV

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