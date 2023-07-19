Sau khi "đường ai nấy đi", Quang Minh trở về Việt Nam và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, còn Hồng Đào sống ở Mỹ cùng 2 cô con gái. Trước đó, tâm sự trong chương trình Lối ra, Quang Minh cho hay anh gặp khá nhiều khó khăn khi bắt đầu cuộc sống một mình. Vì chẳng bao giờ động tay đến chuyện nấu nướng nên 1 năm sau ly hôn, anh chỉ biết tìm chỗ ăn ngoài. Sau này, nam diễn viên mới tập tành nấu cơm, mỳ gói và một số món như trứng kho.

Quang Minh và Hồng Đào từng là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng và gắn bó cùng nhau lâu dài nhất trên sân khấu hải ngoại lẫn trong nước. Họ có hôn nhân hạnh phúc suốt hơn 20 năm, có với nhau 2 cô con gái là Sophia Minh Châu và Vicky Phương Vân. Thế nhưng vào năm 2019, Quang Minh và Hồng Đào bất ngờ tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của nhiều người hâm mộ.

"Đến một lúc tôi nghĩ mình vẫn phải sống, phải vực dậy để tiếp tục diễn. Chuyện tình cảm mình để sang một bên, cứ buồn hoài thì khán giả sẽ chê mình tàn tạ. Tôi không muốn như vậy" - Quang Minh nói.

Quang Minh bộc bạch thêm thời gian đầu, anh rất sợ những lời xì xào, bàn tán về chuyện giữa anh và vợ cũ. Tuy nhiên, sau này nam diễn viên dần gác lại quá khứ để sống cho hiện tại.

Sau khi "đường ai nấy đi", Quang Minh trở về Việt Nam và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, còn Hồng Đào sống ở Mỹ cùng 2 cô con gái

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quang Minh khiến khán giả không khỏi lo lắng và không ngừng để lại bình luận thăm hỏi khi đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh. Theo như hình ảnh chia sẻ, cổ của nam nghệ sĩ hài đang gặp vấn đề.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quang Minh khiến khán giả không khỏi lo lắng và không ngừng để lại bình luận thăm hỏi khi đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh

Cho đến sáng 19/7, chồng cũ Hồng Đào đã đăng đàn tiết lộ bệnh tình bản thân để trấn an người hâm mộ. Cụ thể, nghệ sĩ Quang Minh cho hay: "Mình đăng tấm hình ở story mà không ghi rõ làm các bạn lo lắng, sáng sớm thức dậy nhận được nhiều tin nhắn của các bạn hỏi thăm, cảm động trước tình cảm của các bạn lắm, cảm ơn các bạn nha.

Số là cổ của Quang Minh bị cứng, cảm giác không ổn nên nhờ có người bạn chở đi khám vật lý trị liệu. Bây giờ ổn rồi nha các bạn, anh chị em nào bị giống Quang Minh thì phải đi khám nha, nếu không cũng nguy hiểm".

Ngay bên dưới bài viết, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng để lại lời chúc đến nam nghệ sĩ, mong Quang Minh sớm hồi phục sức khỏe.

Đến sáng 19/7, chồng cũ Hồng Đào đã đăng đàn tiết lộ bệnh tình bản thân để trấn an người hâm mộ

Hiện tại, sau 3 năm trở về cuộc sống độc thân, Quang Minh đã lấy lại được tinh thần và sống tích cực hơn. Anh chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để giữ được thân hình đẹp và sức khỏe tốt. Có lẽ vì thế nên dù đã bước sang tuổi 62 tuổi nhưng nam diễn viên vẫn rất trẻ trung, phong độ.

Hiện tại, sau 3 năm trở về cuộc sống độc thân, Quang Minh đã lấy lại được tinh thần và sống tích cực hơn. Anh chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để giữ được thân hình đẹp và sức khỏe tốt

Quang Minh chia sẻ: "Tôi rất sợ mình bệ rạc, già và xấu thì còn ai mời mình làm nghề nữa. Nỗi buồn phải nén vào trong, còn bên ngoài mình phải luôn giữ phong thái. Phải lo cho sức khỏe của mình trước vì nếu ngã bệnh thì ai lo". Với anh lúc này, điều quan trọng là tiếp tục sống, còn mọi chuyện sau này cứ để tương lai sẽ rõ.