Từng là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình, nhưng thời gian gần đây, nghệ sĩ Khôi Nguyên dần vắng bóng vì bệnh nặng.

Thông tin nghệ sĩ Khôi Nguyên mắc bệnh ung thư được đăng tải khiến làng giải trí Việt bàng hoàng. Hiện sức khỏe của ông không tốt và được người thân chăm sóc tại nhà. Theo chia sẻ, cách đây 1 tháng, nam nghệ sĩ gạo cội bị ho kéo dài, sốt cao uống thuốc không khỏi nên gia đình đã đưa đi kiểm tra.

Dù mang bệnh nặng nhưng NSƯT Khôi Nguyên vẫn giữ tinh thần lạc quan, thoải mái. Ông vui vì luôn có gia đình, người thân và khán giả quan tâm, lo lắng.

Nghệ sĩ Khôi Nguyên tạo ấn tượng với khán giả bởi gương mặt hiền cùng lối diễn xuất tự nhiên, đa dạng nhân vật - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Khôi Nguyên sinh năm 1943, hoạt động nhiều năm ở loại hình nghệ thuật cải lương. Ông được phong tặng danh hiệu NSƯT từ năm 1992 khi còn công tác tại Nhà hát sân khấu cải lương.

Có đam mê lớn với cải lương nhưng tên tuổi của ông được khán giả biết đến nhiều hơn ở lĩnh vực điện ảnh. Bén duyên với diễn xuất khi đã ngoài 50 tuổi, nam nghệ sĩ tạo dấu ấn lớn ở nhiều bộ phim đình đám như: Chạy án, Tình yêu không hẹn trước, Cựu chiến binh, Bí thư tỉnh ủy...

Ông từng có thời gian giảng dạy tại khoa Kịch hát Dân tộc - ĐH Sân khấu Điện ảnh, hiện nam nghệ sĩ đã về hưu - Ảnh: Internet

Hiện nghệ sĩ Khôi Nguyên đã nghỉ hưu, phần lớn thời gian ông dành cho gia đình, bạn bè. Nam diễn viên thường cùng bạn bè, người thân đi du lịch nhiều nơi. Ở tuổi ngoài 70, nam nghệ sĩ vẫn lạc quan trước bệnh tật bởi ông cảm thấy những gì mình trải qua đã rất viên mãn.

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