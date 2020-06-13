Sau 2 năm chống chọi với bệnh ung thư máu, sáng 13/6, MC Diệu Linh đã vĩnh biệt cõi đời, hưởng dương 29 tuổi. Thông tin này khiến khán giả vô cùng xót xa, thương tiếc cho cô gái trẻ xinh đẹp, tài năng nhưng đoản mệnh. Diệu Linh ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ, bỏ lại nhiều hoài bão và ước mơ còn dang dở.

Diệu Linh vừa qua đời vào sáng nay (13/6) sau thời gian điều trị bệnh ung thư máu - Ảnh: Internet

Nằm trên giường bệnh, cô vẫn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan nhất - Ảnh: Internet

Diệu Linh phát hiện mang bệnh ung thư từ năm 2018. Thế nhưng cô quyết giấu mọi người và chọn thời điểm thích hợp để nói với gia đình. Dù mắc bệnh hiểm nghèo, nữ MC thể thao xinh đẹp luôn giữ tinh thần lạc quan nhất. Cô vẫn tiếp tục làm việc để kiếm tiền chữa bệnh. Mãi đến tháng 2/2020, Diệu Linh buộc lòng phải ngưng mọi công việc vì bệnh trở nặng phải nhập viện điều trị.