Nhìn loạt ảnh cuối đời của MC Diệu Linh, xót xa khi căn bệnh ung thư đã mang cô đi ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất

Hậu trường 13/06/2020 09:06

Dù MC Diệu Linh đã mãi mãi ra đi nhưng nụ cười rạng ngời và tinh thần lạc quan chiến đấu với bệnh tật của cô luôn để lại ấn tượng khó phai trong lòng mọi người.

Sau 2 năm chống chọi với bệnh ung thư máu, sáng 13/6, MC Diệu Linh đã vĩnh biệt cõi đời, hưởng dương 29 tuổi. Thông tin này khiến khán giả vô cùng xót xa, thương tiếc cho cô gái trẻ xinh đẹp, tài năng nhưng đoản mệnh. Diệu Linh ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ, bỏ lại nhiều hoài bão và ước mơ còn dang dở.

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Diệu Linh vừa qua đời vào sáng nay (13/6) sau thời gian điều trị bệnh ung thư máu - Ảnh: Internet
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Nằm trên giường bệnh, cô vẫn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan nhất - Ảnh: Internet

Diệu Linh phát hiện mang bệnh ung thư từ năm 2018. Thế nhưng cô quyết giấu mọi người và chọn thời điểm thích hợp để nói với gia đình. Dù mắc bệnh hiểm nghèo, nữ MC thể thao xinh đẹp luôn giữ tinh thần lạc quan nhất. Cô vẫn tiếp tục làm việc để kiếm tiền chữa bệnh. Mãi đến tháng 2/2020, Diệu Linh buộc lòng phải ngưng mọi công việc vì bệnh trở nặng phải nhập viện điều trị.

Ngày 11/6 vừa qua, bệnh ung thư ngày càng nghiêm trọng, cô phải chuyển từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương sang Bệnh viện Bạch Mai, nằm phòng cách ly đặc biệt. Tuy nhiên, nữ MC 9x đã giã biệt cõi đời trong sự thương tiếc của người thân, gia đình và bạn bè.

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Bác sĩ từng chỉ định ghép tủy vì đây là cách duy nhất giúp cô giữ lại mạng sống - Ảnh: Internet
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Từng có nhiều bạn bè đồng nghiệp ngỏ ý giúp đỡ nhưng Diệu Linh ngại làm phiền mọi người - Ảnh: Internet
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Trên trang cá nhân, cô khoe nhiều hình ảnh tươi cười thể hiện tinh thần lạc quan khi sống chung với bệnh hiểm nghèo - Ảnh: Internet
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Dù đã vĩnh viễn ra đi, nhưng nụ cười tỏa nắng của Diệu Linh sẽ còn mãi - Ảnh: Internet

Được biết, tang lễ của MC Diệu Linh sẽ được gia đình tổ chức tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

MC 9x Diệu Linh đã qua đời ở tuổi 29 vì ung thư máu

MC 9x Diệu Linh đã qua đời ở tuổi 29 vì ung thư máu

MC Diệu Linh đã qua đời sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu.

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