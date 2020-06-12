MC Diệu Linh phải cấp cứu vì bệnh ung thư chuyển biến xấu, bác sĩ hé lộ bệnh tình và cơ hội sống duy nhất

Hậu trường 12/06/2020 17:13

Mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác nhưng suốt 2 năm qua, MC Diệu Linh vẫn lạc quan chống chọi đến cùng với bệnh tật.

Thông tin MC Diệu Linh mắc bệnh ung thư máu giai đoạn 4 đã thu hút sự quan tâm của mọi người trong thời gian gần đây. Theo một số thông tin được đăng tải, cô phát hiện bệnh cách đây 2 năm. Hiện sức khỏe của Diệu Linh đang ngày càng yếu, bệnh trở nặng từ sáng 11/6. Nữ MC đã phải chuyển sang bệnh viện Bạch Mai nằm phòng cách ly đặc biệt. Được biết, bệnh đang tiến triển khá nhanh và nguy hiểm.

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MC Diệu Linh vẫn đang được các bác sĩ tích cực theo dõi, điều trị - Ảnh: FB
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Bác sĩ cho biết, ghép tủy là phương án duy nhất nếu muốn bệnh nhân khỏi bệnh và được sống - Ảnh: Vietnamnet

Theo lời bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho Diệu Linh, phương pháp duy nhất để cô khỏi bệnh và có cơ hội sống là ghép tủy. Tuy nhiên, đây là phương pháp điều trị có nguy cơ tử vong từ 10 - 20%.

Để được ghép tủy, sức khỏe của bệnh nhân phải cải thiện và có người hiến tủy phù hợp ít nhất 50%. Bác sĩ sẽ tìm kiếm nguồn tủy tương thích từ người nhà của Diệu Linh. Nếu không phù hợp, bệnh viện sẽ tìm nguồn từ cộng đồng nhưng lúc này cơ hội sẽ thu hẹp lại. Nói về kinh phí ghép tủy, MC Diệu Linh phải chuẩn bị số tiền khoảng 600-800 triệu đồng.

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Vẻ ngoài xinh đẹp của MC thể thao Diệu Linh - Ảnh: Internet

Diệu Linh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình trong các bản tin thể thao. Năm 2018, khi phát hiện mắc bệnh ung thư, Diệu Linh quyết giấu kín vì sợ mọi người lo lắng. Dù sống chung với căn bệnh quái ác, cô vẫn lạc quan, đi làm để có tiền trả chi phí điều trị. Nhưng đến tháng 2 vừa qua, cô phải dừng mọi công việc để nhập viện vì bệnh chuyển biến nặng.

Nhập viện điều trị ung thư máu nhưng MC Diệu Linh vẫn xinh đẹp, lạc quan khiến nhiều người khâm phục

Nhập viện điều trị ung thư máu nhưng MC Diệu Linh vẫn xinh đẹp, lạc quan khiến nhiều người khâm phục

Mới đây, MC Diệu Linh khiến nhiều khán giả lo lắng trước thông tin cô nhập viện để điều trị ung thư máu giai đoạn 4.

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