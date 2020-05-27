Nhập viện điều trị ung thư máu nhưng MC Diệu Linh vẫn xinh đẹp, lạc quan khiến nhiều người khâm phục

Hậu trường 27/05/2020 10:06

Mới đây, MC Diệu Linh khiến nhiều khán giả lo lắng trước thông tin cô nhập viện để điều trị ung thư máu giai đoạn 4.

Diệu Linh là nữ MC xinh đẹp quen mặt với khán giả truyền hình. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, nhiều người không khỏi thắc mắc khi cô dần vắng bóng trong những bản tin thể thao của nhà đài. Trên mạng xã hội, những hình ảnh của nữ MC cũng không còn được cập nhật thường xuyên.

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Nữ MC thể thao xinh đẹp Diệu Linh - Ảnh: FB

Được biết, MC Diệu Linh đã nhập viện để điều trị ung thư máu giai đoạn 4. Cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh quái ác này cách đây 2 năm. Tuy nhiên, là người lạc quan và luôn hết mình vì công việc nên cô không muốn chia sẻ quá nhiều về bệnh tật của mình. Bên cạnh đó, cô lúc nào cũng muốn mang đến khán giả hình ảnh xinh đẹp nhất.

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MC Diệu Linh hiện đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương - Ảnh: Internet

Dù phải chiến đấu với căn bệnh ung thư nhưng chưa một giây phút nào Diệu Linh chọn cách buông xuôi. Cô vẫn luôn mạnh mẽ, đi làm đều đặn và cố thật xinh đẹp trước ống kính.

Suốt 2 năm qua, Diệu Linh cố gắng cân bằng công việc cũng như dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn. Tuy nhiên, từ đầu tháng 2, bệnh của cô có chuyển biến xấu và phải thay đổi phác đồ điều trị: “Sau Tết, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, sốt nhiều ngày không đỡ, sức đề kháng kém, ngất xỉu thường xuyên. Bác sĩ nói lần này phải vào viện và thay phác đồ điều trị.

Bác sĩ cũng không nói phác đồ điều trị này bao lâu, tôi cũng không biết mình trụ được bao lâu với chi phí như vậy và nếu không đáp ứng, tôi sẽ phải ghép tủy”.

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Diệu Linh mong sẽ tìm được người hiến tủy thích hợp để phẫu thuật - Ảnh: Internet

Hiện tại, MC Diệu Linh đang tích cực điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Dù rất mông lung nhưng cô vẫn vô cùng lạc quan. Nữ MC xinh đẹp hy vọng có thể tìm được người hiến tủy thích hợp.

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