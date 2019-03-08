Ngày 8/3, Hồ Ngọc Hà được tới 3 người đàn ông tặng quà 'độc'

Hậu trường 08/03/2019 17:19

Không chỉ nhận được bức thư tay ngọt ngào từ con trai Subeo mà Hồ Ngọc Hà còn nhận được quà từ Kim Lý và bố ruột.

Vài giờ trước, Hồ Ngọc Hà khiến nhiều fan hâm mộ "rụng tim" khi đăng tải bài viết khoe quà 8/3 từ ba và Kim Lý. "Nữ hoàng giải trí" vô cùng hạnh phúc khi được 2 người đàn ông thương yêu nhất tặng hoa trong ngày đặc biệt. Đáng chú ý nhất là món quà ngọt ngào của Kim Lý - đó là một bó hoa hồng khổng lồ do nam diễn viên đặt tặng người yêu. Hiện tại anh đang ở Thụy Điển nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của một người bạn trai đúng nghĩa.

"Hôm qua quà con trai, hôm nay quà bạn trai và ba tui... Em còn mong ước gì hơn. Em chỉ xin chúc các chị em phụ nữ: 'Luôn hạnh phúc với những gì của mình, không cần khao khát những cái không phải của mình'", Hồ Ngọc Hà viết.

Ngày 8/3, Hồ Ngọc Hà được tới 3 người đàn ông tặng quà 'độc' - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà khoe quà của Kim Lý và ba trong ngày Quốc tế Phụ nữ - Ảnh: FBNV
Ngày 8/3, Hồ Ngọc Hà được tới 3 người đàn ông tặng quà 'độc' - Ảnh 2
Dù đang ở Thụy Điển nhưng Kim Lý vẫn gửi hoa hồng tặng người yêu - Ảnh: FBNV

Bài chia sẻ của "Nữ hoàng giải trí" nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ai ai cũng ghen tỵ với độ hạnh phúc của cô khi có tới ba người đàn ông tặng quà trong ngày Quốc tế Phụ nữ.

Có thể nói, Hồ Ngọc Hà hiện đang là ca sĩ có cuộc sống hưởng thụ nhất showbiz. Không chỉ hài lòng với sự nghiệp hoành tráng mà người đẹp còn có một người con trai kháu khỉnh, bạn trai yêu thương và được gia đình ủng hộ hết mình trong mọi chuyện.

Ngày 8/3, Hồ Ngọc Hà được tới 3 người đàn ông tặng quà 'độc' - Ảnh 3
Hồ Ngọc Hà khoe bức thư đáng yêu từ con trai Subeo - Ảnh: FBNV

Trước đó, Hồ Ngọc Hà cũng khoe bức thư tay do con trai Subeo viết tặng mẹ nhân ngày 8/3 khiến nhiều người tan chảy.

"Thời tiết bên đây nóng như núi lửa vậy. Ngày mai con đi Long Hải rồi mẹ. Con hi vọng sẽ được chơi nhiều ở ngoài biển. Con chúc mẹ sẽ biểu diễn hay nhé. Con hứa sẽ ở với mẹ nhiều khi mẹ về nhà. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn nhiều để béo phì để cho con ôm lúc mẹ về nha. Con yêu mẹ. Subeo của mẹ", con trai Hà Hồ viết cho mẹ.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hà Hồ - Kim Lý bé Subeo

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