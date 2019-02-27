Những khoảnh khắc cho thấy Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã sẵn sàng về chung nhà

Hậu trường 27/02/2019 11:07

Sau Tết Nguyên đán, Hà Hồ và Kim Lý liên tục đốn tim fan với những khoảnh khắc bên nhau vô cùng ngọt ngào.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục rộ lên tin đồn Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sẽ kết hôn vào tháng 3 tới. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc "Nữ hoàng giải trí" chia sẻ bức ảnh mặc váy cưới e ấp bên người yêu kèm dòng chú thích ngọt ngào: "Hãy yêu người làm nhòe môi của bạn, đừng yêu người làm nhòe mascara của bạn". 

Tiếp đó, giọng ca Cả một trời thương nhớ còn đính ngày tháng năm lên bức ảnh khiến nhiều người nghi ngờ cặp đôi sắp đám cưới. Thông tin trên càng có cơ sở hơn khi thời gian qua, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý liên tục chia sẻ những bức ảnh hết sức tình tứ bên nhau. Có thể nói, mối quan hệ của họ đã ở vào giai đoạn chín muồi và cần thiết để "về chung một nhà". Suốt mùa Tết Nguyên đán 2019, Hà Hồ và Kim Lý quấn quít bên nhau như sam. Mới đây, họ cũng đã có kỳ nghỉ dài ngày vô cùng hạnh phúc tại Thái Lan, Hong Kong và Pháp...

Những khoảnh khắc cho thấy Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã sẵn sàng về chung nhà - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được cho là đang âm thầm lên kế hoạch cho đám cưới - Ảnh: FBNV
Những khoảnh khắc cho thấy Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã sẵn sàng về chung nhà - Ảnh 2
Những khoảnh khắc 'tình bể bình' của cặp đôi khiến nhiều fan đứng ngồi không yên - Ảnh: FBNV
Những khoảnh khắc cho thấy Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã sẵn sàng về chung nhà - Ảnh 3
Những khoảnh khắc cho thấy Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã sẵn sàng về chung nhà - Ảnh 4
Hà Hồ và Kim Lý đã ở vào giai đoạn hết sức mặn nồng - Ảnh: FBNV
Những khoảnh khắc cho thấy Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã sẵn sàng về chung nhà - Ảnh 5
Những khoảnh khắc cho thấy Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã sẵn sàng về chung nhà - Ảnh 6
Kim Lý và Hồ Ngọc Hà bên nhau trong dịp Tết Nguyên đán 2019 - Ảnh: FBNV

Sau hơn một năm hẹn hò, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã trở nên gắn bó như vợ chồng. Họ không chỉ cùng nhau đi du lịch nhiều nơi trên thế giới mà còn thường xuyên về thăm gia đình và họ hàng hai bên. Được biết, Kim Lý rất được lòng bố mẹ Hồ Ngọc Hà. 

Trong khi đó, giọng ca Cả một trời thương nhớ cũng rất khéo lấy lòng mẹ và bà nội của Kim Lý. Trước Tết Nguyên đán, hai bên thông gia tương lai cũng đã có cơ hội gặp gỡ nhau ở đất nước Thụy Điển - quê nhà Kim Lý. Những điều trên khiến khán giả không ngừng hy vọng về một đám cưới cổ tích trong thời gian tới.

Bị nói phải bỏ tiền bao Kim Lý đi du lịch thường xuyên, đây là câu trả lời chính thức của Hồ Ngọc Hà

Bị nói phải bỏ tiền bao Kim Lý đi du lịch thường xuyên, đây là câu trả lời chính thức của Hồ Ngọc Hà

Khoe khéo quà Valentine nhưng Hồ Ngọc Hà nhấn mạnh rằng chính Kim Lý là người đã tài trợ cho cả gia đình cô trong chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan.

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