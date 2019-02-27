Những khoảnh khắc cho thấy Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã sẵn sàng về chung nhà

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục rộ lên tin đồn Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sẽ kết hôn vào tháng 3 tới. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc "Nữ hoàng giải trí" chia sẻ bức ảnh mặc váy cưới e ấp bên người yêu kèm dòng chú thích ngọt ngào: "Hãy yêu người làm nhòe môi của bạn, đừng yêu người làm nhòe mascara của bạn".

Tiếp đó, giọng ca Cả một trời thương nhớ còn đính ngày tháng năm lên bức ảnh khiến nhiều người nghi ngờ cặp đôi sắp đám cưới. Thông tin trên càng có cơ sở hơn khi thời gian qua, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý liên tục chia sẻ những bức ảnh hết sức tình tứ bên nhau. Có thể nói, mối quan hệ của họ đã ở vào giai đoạn chín muồi và cần thiết để "về chung một nhà". Suốt mùa Tết Nguyên đán 2019, Hà Hồ và Kim Lý quấn quít bên nhau như sam. Mới đây, họ cũng đã có kỳ nghỉ dài ngày vô cùng hạnh phúc tại Thái Lan, Hong Kong và Pháp...