Bị nói phải bỏ tiền bao Kim Lý đi du lịch thường xuyên, đây là câu trả lời chính thức của Hồ Ngọc Hà

Hậu trường 14/02/2019 16:14

Khoe khéo quà Valentine nhưng Hồ Ngọc Hà nhấn mạnh rằng chính Kim Lý là người đã tài trợ cho cả gia đình cô trong chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan.

Sáng 14/2, Hồ Ngọc Hà thích thú chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh tạo dáng nhí nhảnh bên hồ bơi trong trang phục tập yoga. Điều đáng nói là trên tay người đẹp cầm một bó hoa hồng xinh xắn - chính là món quà mà Kim Lý tặng trong ngày lễ tình nhân.

Tuy không phải là bó hoa quá sang trọng nhưng Hà Hồ cho biết đây là công sức Kim Lý lặn lội đi mua giữa nơi "chim kêu vượn hú". Hiện tại, Kim Lý và gia đình Hồ Ngọc Hà đang nghỉ ngơi tại Thái Lan với liệu trình thải độc cơ thể sau dịp Tết Nguyên đán.

Bị nói phải bỏ tiền bao Kim Lý đi du lịch thường xuyên, đây là câu trả lời chính thức của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà khoe quà Kim Lý tặng vào sáng sớm ngày lễ tình nhân - Ảnh: FBNV
Bị nói phải bỏ tiền bao Kim Lý đi du lịch thường xuyên, đây là câu trả lời chính thức của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2
Món quà tuy nhỏ nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn khen Kim Lý vì sự cố gắng của anh trong ngày đặc biệt - Ảnh: FBNV
Bị nói phải bỏ tiền bao Kim Lý đi du lịch thường xuyên, đây là câu trả lời chính thức của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3
Cặp đôi ôm nhau trong ngày lễ tình yêu - Ảnh: FBNV

Vài giờ sau đó, "Nữ hoàng giải trí" tiếp tục gây sốt khi đăng tải thêm đoạn video ghi lại khoảnh khắc nhận quà từ người yêu. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Hà Hồ đã ngầm khoe món quà giá trị hơn nhiều phía sau bó hoa nhỏ bé.

Cụ thể, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến bạn trai đã dành tặng cô và gia đình chuyến du lịch ý nghĩa đến Thái Lan để thải độc toàn bộ cơ thể. "Sáng nay à... cảm ơn món quà đắt giá bạn Nam dành tặng cho cả nhà đó chính là chuyến đi 'mua sức khỏe' này", Hồ Ngọc Hà cho hay.

Động thái này của Hồ Ngọc Hà như ngầm đáp trả những ai từ trước đến nay vẫn cho rằng Kim Lý yêu cô vì sự hào nhoáng bên ngoài. Thực tế là trong những chuyến du lịch chung, Kim Lý đều rất ga lăng chứ hiếm khi để bạn gái phải chi trả thay mình.

Bị nói phải bỏ tiền bao Kim Lý đi du lịch thường xuyên, đây là câu trả lời chính thức của Hồ Ngọc Hà - Ảnh 4
Hà Hồ và Kim Lý đã có hơn 1 năm hẹn hò kể từ khi ra mắt MV 'Cả một trời thương nhớ' - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có hơn 1 năm hẹn hò lãng mạn. Từ đó đến nay, cặp đôi thường xuyên quấn quýt trong những chuyến du lịch xa hoa. Kim Lý tuy không phải là đại gia khét tiếng nhưng cũng là nam doanh nhân giỏi kiếm tiền và rất ga lăng với người yêu.

Hồ Ngọc Hà cũng không kém cạnh khi chạy show liên tục và tự xây dựng công ty mỹ phẩm của riêng mình. Khán giả hy vọng cặp đôi sớm về chung nhà trong năm Kỷ Hợi tốt lành này để đáp lại mong mỏi của gia đình và bạn bè.

Cường Đô la du lịch bên vợ mới, Hồ Ngọc Hà nắm tay Kim Lý vi vu Thái Lan

Cường Đô la du lịch bên vợ mới, Hồ Ngọc Hà nắm tay Kim Lý vi vu Thái Lan

Trong khi Cường Đô la đưa vợ và con trai riêng đi du lịch Đà Lạt thì Hồ Ngọc Hà và người yêu Kim Lý đến Thái Lan nghỉ dưỡng.

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Từ khóa:   Valentine 2019 Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

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