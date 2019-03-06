Lộ ảnh hậu trường chụp hình cưới cực ngọt của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà

Loạt ảnh hậu trường chụp ảnh cưới của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau loạt ảnh chụp trong hậu trường một buổi chụp hình của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Điều đáng nói là cặp đôi hot nhất làng giải trí đều diện trang phục cô dâu chú rể. Trong khi Hồ Ngọc Hà e ấp với chiếc váy trắng tinh khôi và gợi cảm thì Kim Lý cũng nổi bật không kém trong bộ vest cùng màu. Cả hai liên tục thể hiện tình cảm, những cử chỉ quan tâm trong hậu trường khiến nhiều người đứng ngồi không yên.

Bức hình chụp trong hậu trường chụp ảnh cưới của Kim Lý - Hồ Ngọc Hà đang gây xôn xao trên cộng đồng mạng - Ảnh: Internet Các fan liên tục đặt ra nghi vấn rằng liệu có phải Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã bí mật đi chụp ảnh cưới trước khi tuyên bố kết hôn trong vài tháng nữa. Bởi thời gian qua, cặp đôi này cũng thường xuyên chia sẻ ảnh tình cảm lên mạng xã hội. Hồi trước Tết Nguyên đán 2019, gia đình hai nghệ sĩ cũng đã có dịp gặp nhau tại đất nước Thụy Điển. Kim Lý ân cần dặm lại son cho vợ sắp cưới - Ảnh: Internet Tuy chỉ là ảnh chụp quảng cáo cho sản phẩm mới của Hồ Ngọc Hà nhưng vẫn khiến nhiều cư dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh: Internet Tuy nhiên, thực tế thì đây chỉ là bộ ảnh chụp quảng cáo cho sản phẩm son môi mới ra của Hồ Ngọc Hà. "Nữ hoàng giải trí" cho biết cô từng chụp ảnh cưới cùng rất nhiều đồng nghiệp nam nhưng với Kim Lý lại là một cảm xúc hoàn toàn khác.

"Việc tôi chụp ảnh cưới với Kim Lý là muốn truyền cảm hứng đến mọi phụ nữ. Có hai yếu tố giúp phụ nữ luôn rạng rỡ là một tình yêu chung thủy và một thỏi son. Kim Lý không phải người đầu tiên tôi chụp hình áo cưới. Tôi đã chụp hình áo cưới với nhiều người mẫu nam trong sự nghiệp của mình. Quan trọng là sự sáng tạo và táo bạo sẽ giúp tôi làm được nhiều điều mới mẻ. Cái gì cũng cần có duyên, nếu phải ép mình có một người bạn trai để vui trong ngày lễ thì không nên. Hạnh phúc là thứ mình tìm thì không có và tự ông trời sẽ se duyên, cứ tự hạnh phúc theo những gì mình có. Đừng bao giờ mong muốn những thứ mình không có", nữ ca sĩ tâm sự.

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