Lộ ảnh hậu trường chụp hình cưới cực ngọt của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà

Hậu trường 06/03/2019 15:49

Loạt ảnh hậu trường chụp ảnh cưới của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau loạt ảnh chụp trong hậu trường một buổi chụp hình của Hồ Ngọc HàKim Lý. Điều đáng nói là cặp đôi hot nhất làng giải trí đều diện trang phục cô dâu chú rể.

Trong khi Hồ Ngọc Hà e ấp với chiếc váy trắng tinh khôi và gợi cảm thì Kim Lý cũng nổi bật không kém trong bộ vest cùng màu. Cả hai liên tục thể hiện tình cảm, những cử chỉ quan tâm trong hậu trường khiến nhiều người đứng ngồi không yên. 

Lộ ảnh hậu trường chụp hình cưới cực ngọt của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1
Bức hình chụp trong hậu trường chụp ảnh cưới của Kim Lý - Hồ Ngọc Hà đang gây xôn xao trên cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Các fan liên tục đặt ra nghi vấn rằng liệu có phải Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã bí mật đi chụp ảnh cưới trước khi tuyên bố kết hôn trong vài tháng nữa. Bởi thời gian qua, cặp đôi này cũng thường xuyên chia sẻ ảnh tình cảm lên mạng xã hội. Hồi trước Tết Nguyên đán 2019, gia đình hai nghệ sĩ cũng đã có dịp gặp nhau tại đất nước Thụy Điển.

Lộ ảnh hậu trường chụp hình cưới cực ngọt của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2
Kim Lý ân cần dặm lại son cho vợ sắp cưới - Ảnh: Internet
Lộ ảnh hậu trường chụp hình cưới cực ngọt của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3
Tuy chỉ là ảnh chụp quảng cáo cho sản phẩm mới của Hồ Ngọc Hà nhưng vẫn khiến nhiều cư dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thực tế thì đây chỉ là bộ ảnh chụp quảng cáo cho sản phẩm son môi mới ra của Hồ Ngọc Hà. "Nữ hoàng giải trí" cho biết cô từng chụp ảnh cưới cùng rất nhiều đồng nghiệp nam nhưng với Kim Lý lại là một cảm xúc hoàn toàn khác. 

"Việc tôi chụp ảnh cưới với Kim Lý là muốn truyền cảm hứng đến mọi phụ nữ. Có hai yếu tố giúp phụ nữ luôn rạng rỡ là một tình yêu chung thủy và một thỏi son.

Kim Lý không phải người đầu tiên tôi chụp hình áo cưới. Tôi đã chụp hình áo cưới với nhiều người mẫu nam trong sự nghiệp của mình. Quan trọng là sự sáng tạo và táo bạo sẽ giúp tôi làm được nhiều điều mới mẻ.

Cái gì cũng cần có duyên, nếu phải ép mình có một người bạn trai để vui trong ngày lễ thì không nên. Hạnh phúc là thứ mình tìm thì không có và tự ông trời sẽ se duyên, cứ tự hạnh phúc theo những gì mình có. Đừng bao giờ mong muốn những thứ mình không có", nữ ca sĩ tâm sự.

Hồ Ngọc Hà mơ thấy Thanh Hằng cưới chồng, bạn thân hỏi lại một câu 'xanh rờn'

Hồ Ngọc Hà mơ thấy Thanh Hằng cưới chồng, bạn thân hỏi lại một câu 'xanh rờn'

Hai cô bạn thân đã có cuộc trò chuyện về đám cưới Thanh Hằng trong giấc mơ của Hà Hồ.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Lý - Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 43 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 56 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42