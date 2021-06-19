'Ngã ngựa' với diện mạo xinh 'như cô Thắm' 13 năm trước của 'bà CEO' Bún đậu Mắm tôm đanh đá nhất thế giới mạng

Hậu trường 19/06/2021 07:29

Diện mạo của người mẫu Trang Trần 13 năm về trước khiến khán giả khó nhận ra vì quá "thắm".

Nhiều khán giả thích thú khi mới đây, hình ảnh cũ của người mẫu Trang Trần được chia sẻ lại trên các diễn đàn nhan sắc.

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Bức ảnh cũ bị 'đào mộ' gây xôn xao của Trang Trần - Ảnh: Internet

Đặc biệt, tấm ảnh cô chụp 13 năm trước khi đi dự sinh nhật một ông bầu bên cạnh Võ Hoàng Yến, Xuân Thu… được fan chú ý nhất.

Trong quá khứ, ngoại hình của Trang Trần vô cùng dịu dàng và nữ tính. Cô người mẫu 8x nuôi tóc dài, make up tông nhẹ và còn nhấn nhá thêm chiếc băng đô hết sức dễ thương.

Thoạt nhìn qua chẳng ai có thể nhận ra đây là bà chủ quán bún đậu mắm tôm cá tính và mạnh mẽ của hiện tại.

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Cư dân mạng ùa vào bình luận xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều dân mạng để lại bình luận vui vẻ: “Nhìn xinh quá”, “Như mấy bà ở xóm tôi”, “Thật nhu mì”.

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Trang Trần từng dự thi siêu mẫu năm 2008 và lọt top 11 chung cuộc. Năm đó Võ Hoàng Yến đăng quang - Ảnh: Internet

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Mái tóc dài được đánh giá là dịu dàng của Trang Trần trong quá khứ. Hiện tại cô đã rời xa sàn catwalk và tập trung kinh doanh - Ảnh: Internet

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Ngoại hình sắc sảo với mái tóc tém cá tính của Trang Trần ở hiện tại. Cô được fan nhận xét là khá thẳng tính - Ảnh: Inetrnet

Hiện tại Trang Trần vừa kinh doanh vừa hành thiện giúp đời. Với cá tính thẳng thắng và những phát ngôn gây "chấn động" mạng xã hội, cô có khá nhiều fan hâm mộ nhưng bên cạnh đó cũng có không ít antifan hay ghé thăm trang cá nhân của cô. Tuy nhiên Trang Trần không để ý lắm và chỉ chú tâm vào công việc kinh doanh của mình.

Đang 'hành thiện' lại bị gọi là ‘Cò từ thiện’, Trang Trần sừng sỏ trù tài khoản nghiệp khẩu ‘mày đói sẽ không ai cho’

Đang 'hành thiện' lại bị gọi là ‘Cò từ thiện’, Trang Trần sừng sỏ trù tài khoản nghiệp khẩu ‘mày đói sẽ không ai cho’

Trang Trần rất hay chia sẻ những hình ảnh từ thiện trên trang cá nhân của mình. Mới đây cô đã đăng những tấm ảnh xây dựng trường học cho trẻ em tại Lai Châu, tuy nhiên bên dưới xuất hiện một comment khiến nữ người mẫu nóng mặt.

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