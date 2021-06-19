'Ngã ngựa' với diện mạo xinh 'như cô Thắm' 13 năm trước của 'bà CEO' Bún đậu Mắm tôm đanh đá nhất thế giới mạng

Diện mạo của người mẫu Trang Trần 13 năm về trước khiến khán giả khó nhận ra vì quá "thắm".
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Nhiều khán giả thích thú khi mới đây, hình ảnh cũ của người mẫu Trang Trần được chia sẻ lại trên các diễn đàn nhan sắc.
Đặc biệt, tấm ảnh cô chụp 13 năm trước khi đi dự sinh nhật một ông bầu bên cạnh Võ Hoàng Yến, Xuân Thu… được fan chú ý nhất.
Trong quá khứ, ngoại hình của Trang Trần vô cùng dịu dàng và nữ tính. Cô người mẫu 8x nuôi tóc dài, make up tông nhẹ và còn nhấn nhá thêm chiếc băng đô hết sức dễ thương.
Thoạt nhìn qua chẳng ai có thể nhận ra đây là bà chủ quán bún đậu mắm tôm cá tính và mạnh mẽ của hiện tại.
Nhiều dân mạng để lại bình luận vui vẻ: “Nhìn xinh quá”, “Như mấy bà ở xóm tôi”, “Thật nhu mì”.
Hiện tại Trang Trần vừa kinh doanh vừa hành thiện giúp đời. Với cá tính thẳng thắng và những phát ngôn gây "chấn động" mạng xã hội, cô có khá nhiều fan hâm mộ nhưng bên cạnh đó cũng có không ít antifan hay ghé thăm trang cá nhân của cô. Tuy nhiên Trang Trần không để ý lắm và chỉ chú tâm vào công việc kinh doanh của mình.