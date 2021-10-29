Netizen không 'ưng bụng' với diện mạo mới lãng tử như trai Hàn, Trấn Thành có động thái đáp trả ẩn ý?

Hậu trường 29/10/2021 08:41

Màn thay đổi ngoại hình của MC Trấn Thành có vẻ như không thuận mắt cộng đồng mạng.

Sau đợt giãn cách xã hội, nhiều sao Việt đã biến tấu phong cách mới gây ngỡ ngàng. Đặc biệt, trong số đó, không thể không nhắc đến sự thay đổi hình tượng của MC Trấn Thành. Với mái tóc xoăn dài kiểu "lãng tử" cùng bộ râu khá nam tính, nam MC đang là chủ đề được các dân mạng bàn tán xôn xao về diện mạo mới.

Netizen không 'ưng bụng' với diện mạo mới lãng tử như trai Hàn, Trấn Thành có động thái đáp trả ẩn ý? - Ảnh 1
Trấn Thành nói về diện mạo mới của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Tranh cái về diện mạo mới này, nhiều ý kiến ủng hộ "luôn tay luôn chân" với màn "lột xác" này. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng mái tóc mới không phù hợp với Trấn Thành, nó làm anh trở nên già nua. 

Mới đây, "Bố già" vừa có bài đăng ẩn ý được cho là phản hồi trước những bình luận tranh cãi của khán giả trên mạng xã hội. Theo đó, trên trang Facebook cá nhân, nam MC đăng tải bức ảnh selfie cùng dòng trạng thái ngắn ngọn: "Già chút cũng hay mà". Không chỉ vậy, trên Instagram cá nhân, nam MC cũng để dòng status: "Để râu nhìn lâu mới thích".

Netizen không 'ưng bụng' với diện mạo mới lãng tử như trai Hàn, Trấn Thành có động thái đáp trả ẩn ý? - Ảnh 2
Netizen không 'ưng bụng' với diện mạo mới lãng tử như trai Hàn, Trấn Thành có động thái đáp trả ẩn ý? - Ảnh 3
Netizen không 'ưng bụng' với diện mạo mới lãng tử như trai Hàn, Trấn Thành có động thái đáp trả ẩn ý? - Ảnh 4
Phản ứng của khán giả khi Trấn Thành phản hồi ý kiến tranh cãi về diện mạo mới của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ có diện mạo mới gây xôn xao, vừa qua, Trấn Thành còn vướng phải tin đồn ly hôn. Cụ thể, một đoạn clip được lan truyền trên TikTok có tiêu đề: "Chuyện buồn 23/10: Trấn Thành chính thức quyết định ly hôn Hari Won vì vợ không có...". Đính kèm trong đoạn clip là ảnh chụp tờ đơn ly hôn được cắt ghép. 

Tuy nhiên, được biết, đây chỉ là thông tin thất thiệt, không phải sự thật. Hiện tại, MC Trấn Thành và bà xã Hari Won đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn. 

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