Netizen không 'ưng bụng' với diện mạo mới lãng tử như trai Hàn, Trấn Thành có động thái đáp trả ẩn ý?

Sau đợt giãn cách xã hội, nhiều sao Việt đã biến tấu phong cách mới gây ngỡ ngàng. Đặc biệt, trong số đó, không thể không nhắc đến sự thay đổi hình tượng của MC Trấn Thành. Với mái tóc xoăn dài kiểu "lãng tử" cùng bộ râu khá nam tính, nam MC đang là chủ đề được các dân mạng bàn tán xôn xao về diện mạo mới.

Trấn Thành nói về diện mạo mới của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Tranh cái về diện mạo mới này, nhiều ý kiến ủng hộ "luôn tay luôn chân" với màn "lột xác" này. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng mái tóc mới không phù hợp với Trấn Thành, nó làm anh trở nên già nua.